El Barcelona ficha a Todibo

Ya es oficial. El Barcelona se ha encargado de anunciar a través de sus medios oficiales del acuerdo alcanzado con Jean Claire Todibo para que el futbolista se incorpore a la disciplina azulgrana a partir del 1 de julio. El central del Toulousse llegará con la carta de libertad, ya que acaba contrato con el club galo el 30 de junio. El Barcelona no deberá pagar ningún concepto como traspaso y se toma la operación como una apuesta de futuro, si bien Todibo no tiene asegurado un dorsal en el primer equipo para la próxima temporada. Lo que es seguro es que el defensor realizará la pretemporada y la gira estival a las órdenes de Ernesto Valverde, si es que el técnico continua la próxima temporada, y antes de que comience el campeonato liguero se estudiará si se queda para competir con Piqué, Lenglet y Umtiti o si le ceden a otro equipo. Incluso no se descarta que sea vendido, como sucedió con Yerry Mina, que fue una operación positiva, económicamente hablando, para el club catalán.

Todibo, que cumplió 19 años el pasado 30 de diciembre, está considerado como un defensa de gran proyección al que se le compara con Varanne. El francés llevaba mucho tiempo siendo seguido por el Barcelona, que en los últimos años está apostando fuerte por el fútbol francés, como demuestra el fichaje de Umtiti, Lenglet, Dembélé, Digne y el interés por Griezmann. La llegada de Eric Abidal, estaba destinada en cierta manera a hacer de puente entre estos jugadores y el club. La llegada de Todibo ha sido en buena parte gracias a la gestión del secretario técnico, referente en su país.

El Barcelona se ha antepuesto a otros clubes que pretendían el fichaje de Todibo, como la Juventus. La decisión del futbolista ha sido determinante. Todibo llama la atención por su contundencia, poderío físico (mide 1,90 metros) y larga zancada, que le permite ser un gran corrector. Además, encaja perfectamente en el estilo de juego del Barcelona gracias a su buena salida de balón. La llegada de Todibo incidirá también en parte en el futuro de Murillo, central que ha llegado cedido del Valencia hasta final de temporada y que podría quedarse si el Barça hiciera efectiva su cláusula de compra. No obstante, el que parece que sigue siendo apuesta firme para el futuro es Matthijs de Ligt, central del Ajax tasado en 70 millones y que sería la prioridad de la dirección deportiva para conformar el eje central del futuro.