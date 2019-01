Fútbol - Liga Iberdrola El Barcelona femenino fulmina a Fran Sánchez La irregular temporada provoca la destitución del técnico, que deja el equipo en manos de Lluís Cortés

Sergi Font

Tres empates en 16 partidos ligueros, el último este pasado fin de semana ante el Espanyol, han servido para que el Barcelona fulminara a Fran Sánchez. El club ha anunciado a través de un comunicado oficial que el técnico dejaba de hacerse cargo del primer equipo una año y medio después de su nombramiento. No obstante, su futuro seguirá vinculado a la entidad. Lluís Cortés, que ejercía de tercer entrenador, analista y asistente del equipo, cogerá las riendas del equipo por el momento. Desde las oficinas del Barcelona cayó como un jarro de agua fría el empate ante el Espanyol, lo que suponía el distanciamiento del Atlético de Madrid en la cabeza de la clasificación. Las madrileñas, mucho más fiables en el torneo de la regularidad (solo han perdido un partido y fue en el Mini Estadi ante el Barcelona), encabezan la tabla con tres puntos de ventaja sobre las azulgranas, distancia considerable en un torneo muy bicéfalo. Tras tres temporadas consecutivas sin ganar la Liga, el gran objetivo del club azulgrana era conquistar de nuevo el máximo torneo nacional. Para ello no escatimaron esfuerzos ni recursos económicos, por lo que no liderar la clasificación y las dudas por la imagen dada ha provocado un cambio en el timón de la nave culé.

Después de una temporada y media en el cargo, las vitrinas de la sección solo han recibido una Copa de la Reina, lo que se considera insuficiente. Con una de las mejores jugadoras del mundo, Lieke Martens, y un equipo plagado de jugadoras internacionales con sus respectivas selecciones, el Barcelona ha dado un paso adelante en la Champions League. Esta temporada, aunque sufrió un susto en la primera ronda al verse obligado a remontar un 3-1 ante el modesto BIIK Kazygurt, está clasificado para disputar los cuartos de final LSK Kvinner y ha evitado a los grandes favoritos en el cuadro. Solo se vería ante el Olympique de Lyon, el Wolfsburgo o el PSG en una hipotética final. No obstante, los métodos de entrenamiento, el juego desplegado, poco concordante con la filosofía del primer equipo masculino, y la imagen mostrada han acabado con el cese de Sánchez. Este miércoles está prevista una rueda de prensa del vicepresidente Jordi Mestre, la directiva Maria Teixidor y el manager deportivo de la sección Markel Zubizarreta para dar las explicaciones oportunas y presentar a Lluís Cortés.

Cortés se incorporó al Barcelona como analista en el verano de 2017 y actualmente formaba parte del equipo de Sánchez. Nacido en Lleida en 1986, antes de fichar por el Barça había desarrollado una amplia trayectoria en los banquillos del fútbol femenino. Entre otros, fue seleccionador catalán femenino sub-18, sub-16 y sub-12, así como segundo entrenador de la selección catalana absoluta femenina entre 2014 y 2018. A nivel académico, Cortés es licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y en Publicidad y Relaciones Públicas.