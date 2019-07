Fútbol El Barcelona estuvo a punto de renovar a Boateng «Veo difícil que vuelva. Creo que el Barça hará efectiva la opción de compra», sorprendió el director deportivo del Sassuolo

Kevin-Prince Boateng ha sido, tal vez, uno de los peores fichajes que ha realizado el Barcelona en los últimos años. Acuciado por la falta de un delantero tras la venta de Munir, Valverde aceptó la llegada del germano-ganhés en calidad de cedido durante el mercado invernal. No obstante, su aportación al equipo fue testimonial y el entrenador se dio cuenta de que no encajaba en su sistema y que su estado de forma distaba mucho del ideal. La prueba es que solo jugó 303 minutos y no fue capaz de anotar ningún gol. Por tanto, el millón de euros que el Barcelona desembolsó por su cesión al Sassuolo fue un auténtico desperdicio y su regreso al club italiano estaba más que cantado. No obstante, en las últimas oras surgió la posibilidad de que Boateng se quedara en el Camp Nou, ya que el club azulgrana parecía dispuesto a efectuar la cláusula de compra, de ocho millones de euros. Lo desveló el director deportivo del Sassuolo.

«Veo difícil que vuelva. Creo que el Barça hará efectiva la opción de compra y quizá lo revenda a otro equipo español. Boateng seguirá, probablemente, en la Liga», aseguró Giovanni Carnevali, responsable de la parcela deportiva del equipo transalpino en una entrevista a La Gazzetta dello Sport. Las reacciones no se hicieron esperar y las redes sociales hirvieron con mensajes de protesta, ya que su llegada no fue entendida desde un principio por la masa social azulgrana, que no entendió nunca como el Barcelona se gastó en la cesión por el medio año que debía estar Boateng lo mismo que ingresó por el traspaso de Munir al Sevilla. Finalmente, el delantero no se ha quedado en el Barça y, al igual que Murillo, Vermaelen o Douglas, han acabado saliendo con la carta de libertad.

El propio Boateng lo ha confirmado con una carta de despedida que ha dirigido a la afición barcelonista a través de su cuenta en las redes sociales: «Termina aquí una de las experiencias más emocionantes de mi carrera. Agradezco a cada persona que ha hecho posible todo esto. Agradezco a mis compañeros que me han hecho sentir en casa desde el primer momento, campeones y personas excepcionales. Agradezco a la directiva, siempre disponibles y presentes. Un pensamiento especial a la afición, los culés: os llevaré siempre en mi corazón. Hubiese querido dar más, pero he dado todo lo que he podido en cada minuto que se me ha dado para honrar esta fantástica camiseta», explicó el delantero antes de regresar al Sassuolo.