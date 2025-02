El Barça valora no retornar el dinero de los abonos a sus socios

Con las dudas sobre su será posible volver a competir y disputar algún partido de Liga, los clubes tienen asumido que si regresaran a la actividad deberían jugar a puerta cerrada , sin público y privando, por tanto, a sus abonados de presenciar el partido en el campo. La mayoría de clubes, que han recibido por adelantado el dinero de todos los abonos, valoran la manera de devolver la parte proporcional de esa cantidad, atendiendo a que el socio no podrá recibir un servicio por el que se le ha cobrado . El Barcelona es uno de esos clubes que está valorando cómo compensar a sus abonados aunque desde las oficinas del club azulgrana tienen prácticamente descartada la opción de retornar el dinero.

«Estamos estudiando diferentes opciones, aunque no podemos tomar ninguna decisión en firme hasta que tengamos claro si la temporada se acaba», han explicado desde el club azulgrana al diario Ara. "No hay nada definitivo pero en este contexto de crisis que vendrá por culpa del Covid-19 habrá que encontrar una solución que sea buena para el club pero que cuide a los abonados », añaden. Una de estas propuestas podría ser la de ofrecer facilidades para renovar el abono de la temporada próxima, aunque esta posibilidad también permanece en una nebulosa, ya que desde la entidad creen que no se podrá abrir el estadio hasta 2021. En este sentido, hay que tener en cuenta también que cada año se atienden en la Oficina de Atención al Barcelonista algunos casos de socios que han sufrido algún contratiempo y no pueden pagar su cuota, ante lo que se les da facilidades para que puedan hacerlo.

Desde el Barcelona se amparan en una serie de premisas para no devolver la parte proporcionar del abono. La primera de ellas es tratar que el socio entienda el sentimiento de pertenencia al club y recordarle que en temporadas complicadas del pasado, los socios le salvaron con derramas. Aquí las frases de «el club es de los socios» y «el Barça es más que un club» cobra todo el sentido. Otro argumento es que el Barcelona aplica las cuotas más baratas del mercado (se pueden ver los deportes de otras secciones, no hay encuentros ni competiciones excluidas, por lo que en el mismo precio entra Liga, Copa y Champions). Y además, hace tiempo que no se incrementa el precio. Hay que tener en cuenta que el Barcelona tiene 85.000 abonados que pagan entre 150 y 1.250 euros por un asiento (supone unos 45 millones de euros anuales), dependiendo de la zona del campo en la que esté. Por poner un ejemplo, los precios que cobra el Madrid son casi el doble.