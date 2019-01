Fútbol El Barça también deja en el aire el futuro de Valverde «Estamos contentos con el técnico pero todo puede pasar», comenta Jordi Mestre, vicepresidente deportivo

Sergi Font

Nuevo culebrón a la vista. Al menos hasta que Valverde y el Barcelona confirmen que no hay novedades y ambas partes cumplen el año adicional que tienen firmado cuando llegue el 3o de junio. Si hasta hace unos días era el entrenador azulgrana el que echaba balones fuera cuando le preguntaban por su futuro, ahora ha sido el club el que se ha sumado con unas palabras del vicepresidente deportivo, Jordi Mestre, que es el máximo responsable de la sección, solo por debajo del presidente Bartomeu. «Es un asunto que no está encima de la mesa», aseguró comparando la situación que ya se vivió con Guardiola o Luis Enrique, quienes decidieron no renovar con el club una vez finalizados sus contratos. «Estamos contentos con Valverde pero en el fútbol todo puede pasar. La decisión no depende solo del club. En estos momentos debemos estar tranquilos y cuando llegue el momento se pondrá sobre la mesa», concluyó aprovechando la presentación de Lluís Cortés como nuevo técnico del femenino tras la destitución de Fran Sánchez.

También Valverde tuvo que contestar preguntas sobre su continuidad. Aprovechando la previa del partido entre el Barcelona y el Levante, correspondiente a los octavos de Copa que se disputa mañana, se le cuestionó por las manifestaciones de los pesos pesados de la plantilla pidiendo la continuidad del técnico. Valverde tiró de ironía: «Está bien que digan eso. Imagínate si dijeran lo contrario... No quiero hablar demasiado de esto. Estamos en ese proceso en que se acabará la primera vuelta. Ya hablaremos de este tema con total naturalidad, ya lo veréis. Cuando haya algo que decir, ya lo comunicaremos».

Tras confirmar que habrá rotaciones y que Arturo Vidal incluso podría jugar de delantero para dar descanso a Luis Suárez, Valverde respondió a cuestiones sobre la actualidad azulgrana. Se esperaba con expectación su respuesta a las palabras del agente de Munir, que aseguró que el delantero había sido apartado del equipo por su negativa a renovar su contrato. No entró en polémicas pero no lo desmintió y pidió la salida del futbolista de forma inmediata: «No hablo de agentes ni de nada por el estilo. Hablo con los jugadores y las conversaciones que tengo son privadas. Munir ha tomado una decisión y el club también la ha tomado. Queremos una solución cuanto antes y si puede ser en este mercado, mucho mejor. No tengo nada en contra con Munir. Ha jugado bien y ha entrenado bien. No tengo mucho más que añadir al respecto». Quien sí tiene muchas opciones de jugar es Murillo, que debutaría con la camiseta azulgrana tras llegar cedido del Valencia: «El hecho de que apostáramos por un jugador de nuestra Liga era para que tuviera un rendimiento en estos partidos que vienen ahora. Le costó un poco en los primeros entrenamientos, pero le va a tocar jugar».

El partido ante el Levante y el rival de mañana también fue uno de los temas tratados: « Somos equipos que hacemos muchos goles. Pero también encajamos. Nosotros estamos haciendo bastantes y concediendo pocos. Es una eliminatoria incierta, aunque partimos como favoritos. El Levante tiene argumentos para crearnos peligro. Queremos pasar y tenemos que ir a por ellos. La Liga está a la vuelta de la esquina. Haremos cambios y supongo que ellos también». Y añadió: «Al equipo le veo bien y a los jugadores bien. Con todo lo que se habla de que la Copa es un desgaste, yo no estoy tan de acuerdo. Tenemos que tener ilusión con la Copa. Nos da mucho, nos encanta jugar la final y la semifinal... Tenemos que ir a por ello y no renunciar a nada».