Fútbol El Barça censura la operación de Suárez Malestar en el club por la decisión de operarse para estar en la Copa América

Sergi Font Barcelona Actualizado: 12/05/2019 00:53h

La permisibilidad que rodea a cualquier controvertida decisión que tome un futbolista siempre es proporcional al momento deportivo que atraviesa su equipo. Y en el vestuario del Barcelona lo están descubriendo tras la debacle de Liverpool. Sucedió el miércoles cuando apareció una foto de Ivan Rakitic en la Feria de Abril, en Sevilla, justo al día siguiente de la dolorosa eliminación de la Champions. Y ahora el malestar se ha trasladado hacia otro peso pesado del equipo culé: Luis Suárez, que decidió pasar por el quirófano para solventar unos problemas en el menisco de su rodilla. La intervención le impedirá disputar la final de la Copa del Rey pero le permitirá llegar a tiempo para disputar la Copa América con Uruguay, que se celebra entre el 14 de junio y el 7 de julio en Brasil.

En la planta noble del Camp Nou consideran que el charrúa ha priorizado los objetivos de su selección a los del Barcelona, ya que si el Barcelona se hubiera clasificado para disputar la final de la Champions League, una semana después de la final de Copa, habría pospuesto su artroscopia para poder estar en el Wanda Metropolitano. Además, consideran que si ha estado jugando sin estar al cien por cien sin correr riesgo, podría haber prolongado esta situación hasta que acabara la temporada .

La decisión de ponerse en la manos del doctor Cugat se entiende como un menosprecio a la Copa del Rey, título que ha decidido sacrificar, y a los intereses del club catalán. Al mismo tiempo, muchas miradas se posan sobre Ernesto Valverde y sobre el propio delantero por haber disputado tantos minutos y haber descansado tan poco si su rodilla lo necesitaba. « No soy médico. Está jugando mermado desde hace tiempo, pero tiene el carácter de ir hacia delante. Si se tiene que operar, se tiene que operar», trató de justificar el técnico.

Suárez, que aún no se ha dirigido a la afición azulgrana tras la eliminación del martes, deberá estar entre cuatro y seis semanas de baja pero ha querido tranquilizar a sus paisanos «Va a estar todo genial, en un mes estoy listo. Tranquilos, que no es la misma lesión de 2017, aquella fue un cartílago y ésta es el menisco», asegura,

El Barcelona disputa hoy un intrascendente partido ante el Getafe. Es el último encuentro de la temporada en el Camp Nou que se convertirá en un plebiscito y manifestará su estado de ánimo. Valverde es consciente y reclama el apoyo de la grada para superar este duro momento. El técnico se siente respaldado tras hablar con el presidente pero no puede evitar verse en el centro de la diana. «Me siento como en ‘La gran evasión’. Como Steve McQueen. Me acaban de coger y estoy en la celda de castigo», lamenta el preparador.