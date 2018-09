La Liga El ataque más crudo de Rubiales a Tebas: «Dicho sin rodeos, es un maleducado» El presidente de la Federación critica duramente al de la Liga por la gestión del partido en Miami entre el Gerona y el Barcelona

Luis Rubiales ha criticado con mucha dureza a Javier Tebas por su gestión con una empresa privada para que un partido de Liga se dispute este año en Estados Unidos. En una entrevista al diario inglés The Guardian, concedida en la previa del Inglaterra-España de la Nations League, el presidente de la Federación asegura que la decisión última será de la Federación, y que él, de momento, no ha visto ningún contrato.

«Tebas ha hablado con todos excepto con las personas que tenía que hablar. Es una total falta de respeto, desleal e incompresible. Este presidente exige mucho de los demás cuando su propio comportamiento deja francamente mucho que desear. No hemos tenido ni una sola llamada. No he visto el contrato, así que no puedo decir mucho, pero diré esto: el presidente de la FIFA protege la competición doméstica y llevar la competición a otro lugar representa una invasión a ese país. Ha ignorado por completo a los jugadores e incluso a los clubes, firmando un contrato con una compañía privada durante diez o quince años. Su comportamiento fue terrible, muy en la línea de Javier Tebas, con mucha falta de respeto».

Rubiales asegura que la Federación de Estados Unidos también debe dar el visto bueno al partido, y que la gestión ha sido al margen de cualquier otra institución: «Tebas hace esto con todo. Dicho sin rodeos, es un maleducado. Ha firmado un acuerdo que no le corresponde. Sin nuestra autorización no vale nada, así que veremos qué ocurre con el partido».

El presidente de la Federación confirmó que tiene la intención de proponer a los dueños de los estadios de más de 45.000 espectadores un acuerdo por dos años para acoger la final de la Copa del Rey, y descartó también la construcción de un estadio, al estilo de Wembley, que sirva como sede fija para los partidos de la selección española: «La selección es de toda España, debemos llevarla por todo el territorio».