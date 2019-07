La árbitra Fernanda Colombo recibe una propuesta para ser «señorita de contactos»

Fernanda Colombo, árbitra brasileña, durante un partido de la Liga de las Estrellas de Ecuador -partido amistoso- acabó viralizándose en las redes sociales. La razón: las bromas que mantenía con los jugadores en el terreno de juego.

La árbitro bromeó con Kitu Díaz, jugador del Barcelona Sporting Club. Colombo paró el partido con el silbato y llamó a este jugador, echándose la mano al bolsillo del pantalón para hacer creer que iba a enseñarle una tarjeta. El desenlace fue bien distinto, pues se secó la frente delante del jugador.

Referee Fernanda Colombo in Brazil is what the world needs now pic.twitter.com/qardYD0ZdZ