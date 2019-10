Fútbol El TAD anula el descenso del Reus a Tercera división El club tarraconense, que no compite esta temporada, tiene muy complicado el regreso a Segunda B porque no tiene estructura deportiva

El descenso del Reus a Tercera división, en la que no está compitiendo al ser expulsado posteriormente por la Federación Catalana, sigue dando que hablar. Según informa el portal Iusport, el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) estimó el pasado viernes el recurso formulado por los administradores concursales del club y paralizó el descenso del conjunto tarraconense ordenado por la RFEF. El TAD aduce, entre otros argumentos, que en este caso no se siguió el procedimiento legalmente establecido. Curiosamente, el TAD desestimó en verano otro recurso del Reus en el que solicitaba no ser descendido a Tercera.

«Es innegable que la falta de notificación del acuerdo de inicio de procedimiento sancionador con trámite de audiencia redunda en perjuicio de la entidad, le produce indefensión e imposibilita el ejercicio de sus derechos al no darle conocimiento de la inadmisión del aval presentado y por tanto inicio del procedimiento ni del trámite de audiencia y su posibilidad de alegar al respecto, vulnerando de este modo varios de los derechos esenciales de todo procedimiento sancionador», afirma la resolución del TAD.

La incógnita ahora es qué sucederá en el futuro tars la decisión del TAD. El Reus no tiene plantilla ni compite, por lo que su readmisión en Segunda división B, con la Liga ya avanzada, es muy complicada.

El descenso administrativo del Reus dejó vacante una plaza en Segunda B y varias entidades optaran a hacerse con ella. Fianalmente fue el Andorra, club de Gerard Piqué, el que se quedó con la plaza en el Grupo III de la categoría de bronce del fútbol español, en la que ahora tendría que ser readmitido el cuadro tarraconense.

El Reus comenzó la temporada 2018-19 en Segunda división, pero, debido a sus impagos, el Juez de Disciplina Social de la Liga de Fútbol Profesional decidió su expulsión durante los próximos tres años de la competición profesional y le impuso una multa accesoria de 250.000 euros. La RFEF expulsó al Reus de Segunda B el pasado 17 de julio por no depositar el aval exigido para competir en esta categoría y días después abrió un plazo de tres días que los clubes interesados en ocupar su plaza depositaran la cantidad de 452.000 euros para poder hacerlo. La cifra se calculó de acuerdo a las deudas contraídas por el Reus con la RFEF y las de los clubes de la misma categoría, según el Reglamento General del organismo. Finalmente fue el Andorra el que se quedó con la plaza en la categoría de bronce.

El pasado 10 de septiembre la Federación Catalana de Fútbol (FCF) excluyó al Reus del grupo V de la Tercera División por el impago de la deuda que mantenía con la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), así como por la incomparecencia en los dos primeros partidos de la competición. El lío continúa.