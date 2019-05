Serie A Antonio Conte, nuevo entrenador del Inter

Antonio Conte es el nuevo entrenador del equipo de fútbol del Inter, según oficializó la sociedad en su página web.

«La más calurosa bienvenida a nuestra gran familia, escribe la sociedad, que asegura que en el horizonte de ambos se encuentra "la victoria».

«El desafío del nuevo entrenador es el mismo que el de todo el mundo 'neroazurro' devolver al Inter a la elite del fútbol europeo», añade el comunicado del club milanés.

Por su parte, el exentrenador de Juventus, selección italiana y Chelsea muestra su entusiasmo por un nuevo capitulo en su vida.

«Intentaré con mi trabajo devolver toda la confianza que el presidente y los dirigentes me han concedido. He elegido el Inter por la sociedad, por la seriedad y la ambición del proyecto. Por su Historia. Me ha sorprendido la claridad del club y las ganas de que el Inter regrese donde se merece», señala Conte en una nota en la pagina del club.

Conte sustituye a Luciano Spalletti, que ha llevado al Inter a la liga de Campeones de Europa merced a la cuarta plaza liguera.

Spalletti, de 60 años, se hizo cargo de la primera plantilla del Inter de Milán en verano de 2017. En las dos temporadas el equipo quedó en la cuarta plaza. Tenía contrato como interista hasta el 30 de junio de 2021.