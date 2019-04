Real Madrid Antic, sobre el Balón de Oro de Modric: «No tiene sentido. Ni da asistencias ni mete goles» El entrenador serbio, muy crítico con la elección del croata como mejor jugador del mundo

El pasado mes de diciembre, Luka Modric rompió con la hegemonía en la última década de Cristiano Ronaldo y Leo Messi y se hizo con el Balón de Oro. La consecución de la Champions League con el Real Madrid y la presencia de Croacia en la final del Mundial le valieron este galardón. Sin embargo, la elección no estuvo exenta de polémica y aun a día de hoy sigue habiendo voces críticas con ella.

El último en arremeter contra Modric ha sido Radomir Antic, exentrenador del Real Madrid, Atlético y Barcelona entre otros: «¿Desde cuándo Modric es el mejor pasador del mundo, si apenas da asistencias? Ni digamos ya lo que supone verle ganar el Balón de Oro como mejor jugador del mundo. No tiene sentido. Ni da asistencias ni mete goles. Para tener autoridad en el juego necesitas jugadores como De Bruyne, no como Hazard», ha asegurado.

Además, en esta entrevista para el portal 'Goal', el serbio ha hablado sobre la posible salida de Antoine Griezmann del Atlético: «El Barça no necesita a Griezmann, el Real Madrid quizá un poco más. El Real Madrid debe vender y repasar el mercado para construir un nuevo proyecto. Tienen que proteger a su entrenador, que no tiene ninguna culpa de lo que está pasando porque ya estaba todo mal hecho antes de que llegara, y harán grandes fichajes. Además, como no tienen ningún título a tiro pues se habla de mercado y no de fútbol», ha añadido.