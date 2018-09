Ahora empieza todo

Fernando R. Lafuente

LaLiga Santander en su tercera jornada (las dos primeras fue el calentamiento). Los grupos de la Champions sorteados. Las plantillas cerradas. Los cambios terminados. El calendario (a pesar del carnaval de horarios de Tebas) cerrado. Sí, hoy empieza todo, lo de verdad. Con septiembre. Tradicional. Se lamentaba el espléndido escritor argentino César Aira de cómo a quien mucho escribe (y en su caso bien) se valora menos y explicaba: «porque prolífico ahora se ha vuelto un término despectivo». Despectivo para algunos que ya quisieran ser prolíficos y buenos.

El Madrid, tras los premios UEFA también ha resultado prolífico en todo: en títulos Champions y en jugadores galardonados. Ahora llega la resaca. La de la temporada pasada se pagó con LaLiga, tirada desde las primeras jornadas y el inmenso ridículo de la Copa. Veremos ésta. Pellegrino llega al Bernabéu con demasiadas ausencias, incluida esa extravagancia de la cláusula del miedo, que dejarán en el banquillo a Lunin y a Óscar Rodríguez.

Por el Madrid, nada nuevo, salvo el lío monumental –él tratará de disimularlo- que le han montado al bueno de Lopetegui con la titularidad en la portería. ¿Alguien piensa que después del Mundial realizado y de haber triunfado en la que para algunos es la mejor Liga del Mundo, por el espectáculo, que es la Premier, Courtois ha venido para jugar los partidos de Copa o de Champions, por muy a la final que se llegase en ambos torneos? Una broma. Pero pareciera que los que votaron al mejor portero de Europa tenían ganas de bronca, además de reconocer la labor de Keylor, y le mandaron un mensaje a quien se empeñó a traer a Courtois al Madrid.

Lopetegui, recién llegado, ilusionado por el cargo, no reaccionó –como si lo hizo Zidane, con la experiencia de conocer las maniobras de la Casa- y ahora pase lo que pase todo caerá sobre él. Más de uno pensará, con razón, no se puede traer a un jugador como el belga para que juegue diez partidos, quince en toda la temporada. No se puede sentar a Keylor después del reconocimiento máximo internacional. Esta noche, gran velada.