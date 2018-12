Kimi Raikkonen es conocido en la Fórmula 1 tanto por su habilidad al volante de los monoplazas como por su frialdad fuera de los mismos. Apodado como «Iceman» (hombre de hielo) entre los aficionados precisamente por ese carácter, el finlandés asombró ayer a propios y a extraños durante la Gala anual de la FIA. Hasta tal punto que las redes sociales se llenaron inmediatamente de teorías sobre la felicidad del hasta este año piloto de Ferrari.

Lo cierto es que en la Filarmónica de San Petersburgo Kimi le robó el protagonismo al campeón del mundo Lewis Hamilton y a su compañero de equipo Sebastian Vettel, pese a que este también atrajo los focos con su renovado aspecto, con un bigote a lo Mansell.

Su momento álgido fue su aparición en el escenario, algo atribulada al tiempo que complicada para los encargados del protocolo, y en ella Raikkonen se ganó la simpatía del público. Se le vio sonriente, cariñoso con todos los presentes... algo nada corriente en «Iceman».

Kimi 100% drunk and Enjoying it on stage.#FIAPrizeGiving#Kimi7pic.twitter.com/pmAy2g0fYS