Fórmula 1 Ferrari descarta el regreso del exjefe de Alonso Una carta del presidente de la compañía desmiente los rumores que situaban a Domenicali de vuelta a la F1

El presidente de Ferrari, John Elkann, ha recurrido a una carta pública para desmentir los rumores que en la prensa italiana situaban a Stefano Domenicali de vuelta en el equipo de Fórmula 1. Domenicali fue el director de la escudería mientras estuvo Fernando Alonso corriendo para los coches rojos, desde 2010 a 2014, y ya se había especulado con la posibilidad de que el español regresara a su antigua casa. No sucederá, según Elkann.

El presidente de Ferrari se expresó así en la carta. «Leí con sorpresa opiniones que me atribuyeron sobre Ferrari, pero que en realidad nunca las he pronunciado y no reflejan mis pensamientos. Me siento obligado a aclarar algunos puntos, en beneficio de los lectores y con respecto a la verdad de los hechos».

«El nombramiento de Mattia Binotto como jefe de equipo no representa un cambio de rumbo en la gestión deportiva y no nace a partir de supuestos desacuerdos dentro del equipo. Por contrario, es una decisión que tomó la compañía, en la que estuvo de acuerdo Maurizio Arrivabene, que en sus cuatro años en ese puesto ha trabajado de manera incansable para que la Scuderia vuelva a los niveles de competitividad que merece», prosigue

Y descarta a Domenicali: «El trabajo de ahora de Mattia se basa en lo que se ha hecho en los últimos años, en una línea de continuidad que apunta a la evolución y no una ruptura. Rechazo cualquier rumor o fantasía que asuma retornos al pasado y más cambios en nuestra estructura».

«Mi compromiso para garantizar la estabilidad y la concentración en Ferrari es total, como lo es el del director ejecutivo Louis Camilleri: juntos y con la ayuda de todas las mujeres y hombres de Ferrari, vamos a alcanzar las metas que presentamos de forma pública hace unos meses. A nuestros clientes y a nuestros aficionados de todo el mundo, les garantizamos la máxima determinación y responsabilidad», dijo al cerrar la carta.