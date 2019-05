Sebastian Vettel pelea este fin de semana con su Ferrari por acabr con el dominio de los Mercedes en el Mundial de Fórmula 1, una tarea nada sencilla. Sin embargo, el campeón alemán sacó un momento de su tiempo para ayudar a un aficionado en apuros en los alrededores del Circuit de Catalunya.

El espectador, en silla de ruedas, estaba teniendo problemas para ascender una empinada cuesta, por lo que Vettel no dudó en bajarse de su coche para acercarse y ayudarle a subir la colina junto a otras dos personas. Un gesto que aplauden las redes sociales.

It was a great moment from the champion himself sebastian vettel on his way out of the circuit leaving his car in the side to help some fans up to the hill @F1@khalilracing@FirasNimri#SpanishGPpic.twitter.com/B4BUzm4Pt8