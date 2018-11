GP de Brasil Verstappen, a empujones con Ocón en el pesaje El piloto holandés recriminó al galo la maniobra que acabó con el trompo de su Red Bull y le hizo perder la carrera

Max Verstappen, que salió quinto en el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1, marchaba primero en la carrera tras adelantar a sus rivales y parecía encaminado al triunfo. Sin embargo, una maniobra del francés Esteban Ocon, con toque entre ambos coches incluído, acabó con el Red Bull haciendo un trompo y las opciones de victoria del holandés arruinadas.

«¡Vaya jodido idiota! Tengos daños masivos en el suelo. No me dio sitio para pasarle», se quejó inmediatamente Verstappen por la radio de su monoplaza. «Yo estaba delante y no me ha dejado sitio», se defendió el galo por su parte.

El piloto de Forcxe India recibió una sanción de 10 segundos de 'Stop&Go' por parte de los comisarios, pero el incidente perjudicó gravemente al de Red Bull, que vio cómo Hamilton se llevaba el triunfo final.

Al término de la carrera, cuando los pilotos acuden al pesaje, Verstappen, de sangre muy caliente, buscó a Ocon y le recriminó su acción. Y no solo con palabras, pues también le propinó un par de empujones que le bajaron incluso de la zona de la báscula.

