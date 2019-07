Fórmula 1 El alegato del padre de Hamilton por la vuelta de Alonso a la Fórmula 1 Anthony Hamilton lanzó el guante al piloto asturiano: «Necesitamos a alguien como él en este deporte de nuevo»

Dentro de un mes va a hacer un año de que Fernando Alonso anunciara su adiós de la Fórmula 1. El piloto español, bicampeón del Mundial, puso así fin a una carrera a los mandos de su monoplaza que le granjeó numerosos éxitos y reconocimientos. Sin embargo, ha sido el propio Alonso el encargado de mantener siempre abierta la puerta a un posible regreso al asfalto «más rápido del mundo».

Alonso no oculta que echa de menos la competición en monoplaza, así como la Fórmula 1 echa de menos al piloto español. El último en dedicarle unas palabras ha sido Anthony Hamilton, el padre de Lewis, quien fuera su rival durante años: «Fernando Alonso se retiró demasiado pronto, aunque entiendo por qué se fue. Si volviera sería fantástico, porque necesitamos a alguien como él en este deporte de nuevo», dijo en los micrófonos de 'Movistar' antes del Gran Premio de Gran Bretañadel que salió vencedor su hijo.

Anthony Hamilton: "Creo que @alo_oficial se retiró demasiado pronto, aunque entiendo porque se fue. Si volviera sería fantástico, porque necesitamos a alguien como él en el deporte de nuevo". #GBRmovistarF1pic.twitter.com/6J3Z2aWreP — F1 en Movistar+ (@movistar_F1) 14 de julio de 2019

La posible vuelta de Alonso solo fructificaría si apareciera un equipo con el que puediera salir campeón. Sus últimos años no dejaron buen sabor de boca en el piloto español y solo regresaría para pelear por el que sería su tercer Mundial .«Para el futuro estoy abierto a propuestas interesantes y si decido volver será solo si hay la posibilidad de vencer el Mundial, no me interesan los proyectos que partan de cero, quiero un coche ganador de inmediato», dijo hace apenas un mes.