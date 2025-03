Un reto más duro que una etapa del Tour de Francia

El ciclismo es tan apasoniante que engancha y enamora a partes iguales. Es un deporte distinto por su enorme dureza, porque el deportista no controla muchas veces las condiciones adversas a las que se puede enfrentar. Más allá de la preparación física y mental, es la carretera la que siempre pone en el sitio al ciclista que se atreve a desafiarla.

Una etapa del Tour de Francia o de La Vuelta suele tener una distancia media de unos 150 - 180 kilómetros, aproximádamente. En ocasiones, los kilómetros superan los 200, sobre todo en la ronda gala. El dato sirve para medir la dureza y exigencia a la que un cliclista amateur pero experimentado se va a enfrentar este sábado.

El gaditano Jesús Alcedo, a sus 61 años de edad, no le tiene miedo a este reto. El ciclista hará la distancia que une Cádiz con Ronda, ida y vuelta, en un solo día. Unas 12 horas de reto en la que no faltará la mítica subida al Puerto del Boyar, uno de los picos más altos de la provincia de Cádiz y que caulquiera puede contemplar camino de la bella localidad de Grazalema. En total, 333 kilométros de un solo tirón, como se suele decir.

"Lo tengo en mente desde hace muchos meses. Sé que es un reto difícil pero llego preparado física y mentalmente", explica el protagonista. A sus 61 años, Alcedo pone por delante la ilusión y las ganas. "Hemos ido muchas veces a Ronda pero alguna vez me planteaba no solo ir, sino también volver en el mismo día".

Jesús emprenderá el reto este sábado por la mañana acompañado en una parte de la etapa. "Saldré sobre las 7 de la mañana acompañado por amigos que irán conmigo hasta Arcos. Luego por la zona de El Bosque, antes de subir El Boyar, tendré un coche de apoyo con avituallamiento. Una vez que llegue a Ronda, ese mismo coche de apoyo me acompañará en la vuelta de camino a Cádiz. Es muy importante hidratarse y comer bien todo el trayecto".

La temperatura, un enemigo peligroso

La alta temperatura puede ser uno de los grandes problemas del reto. "Va a hacer calor y eso puede ser algo a tener en cuenta. He calculado unas 12 horas para hacer los 333 kilómetros pero todo va a depender un poco de la temperatura y el viento. A la vuelta además hay que subir hasta Grazalema también son rampas muy duras", asegura el veterano ciclista.

Un reto diferente y sobre todo duro. "Llevo toda la semana comiendo hidrátos, lo justo y necesario, de cara a tener el depósito lleno pero siempre con lo que debo necesitar". Importante, en todo esta etapa que va a emprender el ciclista, el apoyo de su familia. "Mi mujer y mi hija también montan en bicicleta y están conmigo . Me van a acompañar en el reto y seguro que me entienden. Esto es una locura, sí, pero es una locura trabajada", explica Jesús.

"He trabajado durante ocho meses haciendo pruebas de muchos kilómetros y entrenando con temperaturas altas. He buscando los momentos en los que puede aparecer la fatiga. Lo tengo todo preparado pero sé cómo es este deporte y hay muchas cosas que son imprevisibles". Lo que está claro es que para Jesús Alcedo no hay límites y que este reto es algo que le apasiona con un deporte, el ciclismo, sencillamente espectacular.