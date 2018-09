Ciclismo en pista La campeona olímpica Kristina Vogel no podrá volver a caminar La pistard alemana sufrió un grave accidente el pasado mes de junio mientras entrenaba en un velódromo en Cottbus y se ha quedado parapléjica

Actualizado: 07/09/2018 16:54h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La ciclista alemana Kristina Vogel, doble campeona olímpica en la modalidad de pista, confirmó que se ha quedado parapléjica a consecuencia del grave accidente que sufrió en junio durante un entrenamiento.

«Es una mierda, no lo puedo expresar de otra manera. No importa cómo se lo diga, el caso es que ya no puedo caminar», dijo la deportista de 27 años en declaraciones publicadas este viernes por el semanario Der Spiegel. «¿Pero qué puedo hacer? Siempre pienso que cuanto antes aceptes una nueva situación, mejor podrás manejarla», añadió.

Vogel estuvo involucrada en una colisión a toda velocidad con otro ciclista en una pista el pasado 26 de junio en la localidad de Cottbus y tuvo que ser operada varias veces. La Federación Alemania de Ciclismo señaló entonces que había sufrido una lesión de columna vertebral.

La 'pistard' alemana se colgó el oro olímpico en Londres 2012 en la modalidad por equipos y en Río 2016 sumó su segundo título al conquistar la velocidad individual. Además, fue bronce en la ciudad brasileña en la modalidad por equipos y en su palmarés hay numerosas medallas mundiales y europeas.