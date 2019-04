Ciclismo Alberto Contador bate su récord de kilómetros en un día

Alberto Contador ha participado este fin de semana en la marcha cicloturista Mallorca 312, lo que le ha servido al corredor madrileño para batir el récord de kilómetros recorridos en una jornada. Nunca antes, ni en sus tiempos de profesional, había superado los 300 kilómetros.

El pinteño se mostró orgulloso de su marca y lo compartió con sus seguidores en las redes sociales: «Hola a todas,ayer batí el récord de kilómetros en un día de toda mi vida. ¡312 kilómetros! Desde la Vuelta a España de mi despedida no veía la cifra del 200 en mi bici, pero el ambiente y el recorrido me animaron a intentarlo pese a no estar muy entrenado, lo disfruté de una manera increíble y puedo decir que volveré. Querer es poder».

Según los datos de Strava mostrados por el propio ciclista, Contador completó 209,82 kilómetros y estuvo 9 horas y 14 minutos en movimiento encima de la bici. El excampeón de Tour, Giro y Vuelta rodó a un promedio de 33,6 km/h.