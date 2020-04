Vizcaíno vería “injusto” no terminar la temporada

A. C.,

Por A. C., 8:00 h.

El Larguero de la Cadena Ser se ha puesto esta semana en contacto con el presidente del Cádiz CF, Manuel Vizcaíno, que como Tebas, piensa en positivo y cree que la Liga se acabará jugando tal y como dijo en su primera intervención. “Yo creo que lo justo es que se acabe la temporada. Y creo que se está trabajando bien para conseguirlo y mi opinión es que al 99% eso va a ocurrir. Ahora mismo es frívolo pensar en el fútbol, pero cuando se pueda pensar en ello, se trabajará. Siempre mirando por la salud de las personas”.

Y es que al máximo mandatario “cualquier otra solución que fuese no terminarla sería injusto. Cuando las posibilidades sanitarias lo permitan, todavía no se puede cerrar fecha. Peor lo tienen los conductores de autobús y ellos no se quejan”, argumentaba

Como no puede ser de otro modo, en el caso de que la Liga retomase el ritmo de la competición es más que factible que muchos partidos se jugasen en verano, algo que Vizcaíno da como mal menor. Además, argumentó que “en Cádiz, al ser zona costera, tenemos también humedad que compensa a veces el calor en esas fechas. A ciertas horas se puede jugar al fútbol. No en las mejores condiciones como tampoco lo es jugar a bajas temperaturas, pero creo que la situación que se planteara sería especial y por lo tanto la solución también lo sería. Todos tenemos que poner de nuestra parte y dejarnos de egoísmos. En las reuniones que tenemos prácticamente los clubes de LaLiga todos los días, veo unidad, solidaridad, responsabilidad y concienciación en los organismos y en los futbolistas. Todos entienden que la situación especial y todos intentan que los clubes tiremos para adelante”.

Otra de las cuestiones que se están tratando entre LaLiga, Federación y la AFE es la relativa a los ERTEs en los clubes, algo en lo que Vizcaíno se muestra cauteloso. “Nosotros abogamos porque haya un entendimiento entre Liga y AFE para marcar unas pautas en la que nos sintamos todos a gusto. Está claro que los clubes tienen ya pérdidas importantes que pueden convertirse en muy importantes en función de los distintos escenarios. Yo, lo que he escuchado de mis jugadores, es que lo saben y lo entienden. Ninguno nos desmarcamos de las decisiones que sean mejores para todos. En ese sentido cualquier solución me vale siempre que sea consensuada por todas las partes”.