Vizcaíno refuerza la comunicación del Cádiz CF con el fichaje de un asesor

A. C.,

Por A. C., 13:13 h.

El presidente del Cádiz CF, Manuel Vizcaíno, reforzará el área de comunicación con el fichaje del periodista Jesús Perulero Reyes, natural de San Fernando y que hasta hace no mucho trabajaba en la Subdelegación de Gobierno hasta que tuvo que salir después del cambio de gobierno que llevó a Pedro Sánchez a la presidencia del país. La entrada de este isleño de 53 años se ve en la entidad como un primer paso en el crecimiento de un club que aspira a ascender a Primera División.

Jesús Perulero (7 de abril de 1964) es un reconocido cadista y en sus diferentes perfiles en redes sociales se presenta como periodista colegiado, comunicador y asesor, además de comunity manager y profesional de las relaciones institucionales y protocolo.

Precisamente, su tarea en el Cádiz CF se basará en las relaciones institucionales, un cargo que domina a la perfección tras su paso por la política, donde llegó a ser concejal por el Partido Popular en San Fernando. Eso fue antes de que entrase en el PP provincial siendo Antonio Sanz presidente.

Pero fue su relación con el periodismo lo que le hizo saltar al mundo político. Y es que el nuevo encargado de relaciones institucionales del Cádiz CF comenzó haciendo sus pinitos en la televisión local de San Fernando, de donde pasó al PP.

Tras pasar por el ayuntamiento isleño, pasó a ser el jefe de gabinete de los subdelegados de Gobierno en Cádiz Javier de Torre y Agustín Muñoz, cargo de dejó tras la moción de censura que descabalgó la legislatura de Mariano Rajoy.

En su trayectoria profesional, según aporta en su perfil de Linkedin, Perulero ha sido corresponsal de noticias y redactor, ha dirigidos medios de comunicación pasando por prensa escrita, televisión y radio. Igualmente, ha sido asesor político, institucional y empresarial. Por ejemplo: Asesor, Director de Gabinete y de Relaciones Institucionales y Protocolo en la Subdelegación del Gobierno en Cádiz; Director de los gabinetes de Alcaldía en los ayuntamientos de San Fernando y Barbate; Director del Periódico ‘San Fernando Información’; Director de los Servicios Informativos de Isla Televisión SL; Delegado de la Agencia EFE en la provincia de Cádiz o coordinador de los Servicios Informativos y Deportes en la Cadena COPE también en la provincia de Cádiz, al margen de otras labores de asesoramiento y de gestión en la administración pública a varios niveles. Su último avance profesional fue la creación de una agencia de comunicación que lleva el nombre de ‘Ó perulero’.

Con este currículum, Jesús Perulero llega a una entidad en la que José Grima seguirá siendo el director de comunicación y el director general Santiago Pozas.

El de Jesus Perulero no ha sido el único movimiento en el organigrama del Cádiz CF, aunque en este caso no es una entrada sino una salida. Porque el que no seguirá en el Cádiz CF es el que ha sido estos últimos años director comercial Quique Marrufo, una persona de club que llevaba en la entidad desde los tiempos de Antonio Muñoz.