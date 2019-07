Vizcaíno: “No voy a permitir que nadie saquee el Cádiz CF”

Este viernes, el centrocampista del Cádiz CF Álex Fernández recogía en el Baluarte de los Mártires el premio al mejor jugador de la temporada que cada año entrega la web País Gaditano. Por segundo año consecutivo, el jugador madrileño fue premiado por esta página web que dirige Miguel Villanueva y agradeció el oremio mandando un mensaje tranquilizador para la afición. “Es muy importante repetir este premio. Llevo dos temporadas esta es la tercera y me siento en casa. Mi mujer no se quiere ir de aquí jamás y mi familia ya es gaditana. El club ha hecho muy fácil que me pueda quedar aquí y es un orgullo decir que el mejor momento de mi carrera lo estoy disfrutando en Carranza”, manifestó antes de que el presidente del Cádiz CF interviniese.

El sevillano, en palabras recogidas por Portal Cadista, contraatacó a los últimos ataques de Quique Pina a través de diferentes publicaciones y repitió su dogma de fe. “Mi objetivo es ganar dinero y para eso tuve que empezar pagando dinero a los jugadores, el concurso del club, pagarle a Hacienda. Aquel club que cogimos es un club serio y no voy a permitir que nadie lo saquee”, dijo en clara alusión sobre lo que precisamente le ataca Pina.

Parece claro que la guerra entre el sevillano y el murciano no solo no se estanca sino que va a más.

Sobre el jugador premiado por la web, manifestó que mantiene una relación “muy cercana que se afianzó en el momento de su renovación. Álex es tan exigente con él mismo que muchas veces se sobre presiona con su rol en el equipo”, concluyó.