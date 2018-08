Vizcaíno: «Me parece gravísimo lo que ha ocurrido con Álvaro García»

El Cádiz CF realizó las tradicionales ofrendas flores a la Patrona y al Nazareno, y el presidente Manuel Vizcaíno, que no faltó a la cita, analizó con detalle la actual situación de la entidad gaditana. Y lo hizo abordando los temás más calientes.

Obligada era la pregunta sobre la marcha de Álvaro García y Vizcaíno contestó: «Valoro como una operación que se ha trabajado bien a pesar de las piedras que hemos encontrado en el camino. Ha sido gravísimo lo que ha pasado con Álvaro García, gravísimo porque algunos han intentado que el jugador salga del club sin defender los intereses del club y eso es algo a lo que estoy obligado como presidente del Cádiz CF». Y remató: «Me parece gravísimo porque he escuchado a presidentes de Segunda División hablar de los jugadores del Cádiz CF que no estaban inscritos. Es falso que hubiese jugadores del Cádiz CF con peligro de inscribirse».

Ahora bien, Vizcaíno no señaló a nadie en particular a la hora de hablar de una ‘operación torpedeada’. «Voy a dejarlo ahí de momento, pero el Cádiz CF siempre defenderá sus argumentos», aseguró el dirigente sevillano.

Seguidamente, el presidente del Cádiz CF defendió la operación: «Al final hemos logrado que el mercado reconozca el valor que entendíamos que había adquirido Álvaro García, reservándonos un valor futuro que podemos compartir con el Huesca, que ha firmado la operación. Si pasa de los ocho millones de euros, tal y como está firmado, ellos compartirán esos derechos». Y apostilló: «Se ha reconocido el valor del jugador y se han defendido los intereses del Cádiz CF. Es una operación sin intermediarios que hace que el Cádiz CF crezca, deba menos dinero y siga con el rumbo que no va a dejar en ningún caso mientras yo sea el presidente».

No quiso ofrecer el presidente cadista detalles sobre el traspaso y señaló: «No voy a dar datos sobre la operación. Sólo puedo decir que es la mejor que ha llegado al Cádiz CF desde el comienzo del mercado y ha dejado contento a todo el mundo. Nos permite crecer». Y apostilló: «Nunca dejamos de pensar en el equipo. Tenemos claro nuestro camino y siempre pretendo crecer cada año. Es nuestra obligación y lo haremos».

En cuanto al papel del Huesca en el fichaje, Vizcaíno relató: «El jugador indicó que no quería jugar ahí, creo que de manera equivocada porque se podía hacer de otra forma. El Huesca siempre se ha mostrado correcto y asumió que el jugador no quería estar allí. Es un club que ya sale beneficiado y puede hacerlo en el futuro».

«Salvi no se vende»

Con la actual plantilla del Cádiz CF sin configurar al cien por cien, Vizcaíno puntualizó: «No sé cuantos fichajes haremos. Ahora es cuando el mercado se calienta, como siempre pasa. Personalmente creo que debemos aprender de ingleses e italianos y que el mercado esté vivo con la competición comenzada no es bueno para nadie. Hay que repensarlo».

Y descartó una salida de Salvi. «Los futbolistas tienen una cláusula de resicisón. La intención del club es no vender a nadie más. No negociamos el traspaso de Salvi», recalcó mientras concluyó: «Edu Ramos es jugador del Córdoba, entiendo que jugará ahí y no puedo hablar de eso».