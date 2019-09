Vizcaíno le pone un cheque en blanco a Álvaro Cervera

Con doce puntos sobre doce y en pleno liderato, el Cádiz CF vive un momento muy dulce en Segunda División. Con la pelota entrando en la portería rival y las aguas calmadas aparentemente en lo institucional, el presidente Manuel Vizcaíno habla de casi todo con la tranquilidad que le da el momento del club y del equipo.

Explicaciones que el dirigente sevillano daba en el programa ‘El Pelotazo’ de Canal Sur Radio: “En la cuarta jornada, con 12 puntos y con todo lo que queda por disputar, que el presidente de un club hable de ascenso es que no conoce la categoría. Vivimos para hacer soñar a los cadistas y vamos a intentarlo hasta final. Pero no vamos a renunciar nunca a nada”.

Considera Vizcaíno que “el Cádiz CF debe quitarse la losa de luchar por descender sin perder nunca el respeto a la categoría”. Cuestionado por la continuidad de un Álvaro Cervera que acaba contrato esta temporada, el presidente insiste en que no es el momento para la renovación pero le da un cheque en blanco al técnico. “Álvaro Cervera estará en el Cádiz CF el tiempo que él quiera. Hemos encontrado un entrenador que nos da la medida del equipo competitivo que queremos en Segunda División. Será cuestión de sentarse cuando toque, que no es el momento”.

Continuidad que parece duradera según las palabras de Vizcaíno y las del propio Cervera que ha repetido en más de una ocasión que está feliz en Cádiz y que le gustaría seguir. Futuro que también parece para el propio presidente. “Hubo gente que quiso comprar el Cádiz CF en Segunda División, no llegó el caso y es un tema pasado. Al final no fructificaron las negociaciones”.

Considera Vizcaíno que “el Cádiz CF en Primera División sería un club muy apetecible, pero eso no es algo que me preocupe ni me ocupe” porque “aquí estoy después de cinco años y medio y espero seguir muchos años aquí. Es algo que me ilusiona y estoy con ganas de hacer un Cádiz grande tal y como prometí cuando llegué”.

Sobre la guerra con Quique Pina, Vizcaíno sacó pecho argumentando que aguanta vientos y tempestades. “Para las especulaciones tengo las espaldas lo suficientemente anchas para soportar todo tipo de insidias por mi participación en Locos por el Balón, con respecto a las acciones. Quique Pina y yo estamos en una disputa, pero yo siempre defenderé que los trapos sucios los lavemos en casa”, concluyó.