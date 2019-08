Vizcaíno: «Hemos conseguido manejar un mercado complicado»

El Cádiz CF llevó a cabo sus tradicionales ofrendas florales de cada inicio de temporada. Nuestra Señora del Rosario, Patrona de Cádiz, y Nuestro Padre Jesús Nazareno, Regidor Perpetuo de la ciudad, recibieron la visita de toda la plantilla amarilla, que estuvo acompañada por el cuerpo técnico, la dirección deportiva y la junta directiva del club del Ramón de Carranza.

Al frente de estas visitas a Santo Domingo y Santa María se encontraba Manuel Vizcaíno, presidente del Cádiz CF, que no dudo en analizar la situación del club gaditano a estas alturas del mercado de fichajes, un periodo que ya se acerca a su fin.

«Si decimos que está como estaba previsto, pues parecería una osadía e incluso sería prepotente por nuestra parte. Hemos ido combinando entradas con salidas y creo que estamos cerca de lo que queremos, aunque faltan posiciones por cubrir y jugadores por salir», señaló el mandamás hispalense del Cádiz CF.

Manuel Vizcaíno dejó claro que «siempre habrá movimientos de última hora y no esperados, que es lo típico», al tiempo que argumentó: «Más o menos hemos conseguido manejar un mercado complicado. Estamos cerca de lo que pretendíamos, pese a no ser el club con mayor presupuesto. Eso nos hacer estar agazapados y realizar movimientos más tardíos que los de otros equipos, pero no por ello son menos interesantes».

Las últimas decisiones

Asimismo, el presidente del Cádiz CF aseguró: «Cuando incorporamos a alguien lo hacemos porque creemos que es necesario. Además pensamos que ese puesto no está cubierto por otro compañero». Y añadió: «Nadie vendrá de relleno. Además el Cádiz CF B está más cerca del primer equipo y habrá jugadores que combinarán el paso de un equipo a otro».

«A los que salgan siempre se les tratará como un jugador y un compañero más. Es una obligación y también una condición», apostilló Vizcaíno, que también puntualizó sobre las llegadas de un extremo y un delantero para completar la plantilla: «Son dos posiciones para jugadores titulares y tienen que ser diferenciales».

En último instancia, el máximo mandatario cadista concluyó: «No voy a decir el margen salarial que tenemos. Este año sólo lo conoce el Cádiz CF y puedo decir que el club ha hecho bien los deberes. En cambio, el año pasado lo conocía toda España. Será público en su momento»