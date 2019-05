Vivir un ascenso a Primera donde lloró quedarse en Segunda B

A. C.,

Por A. C., 20:50 h.

Este domingo el Osasuna puede convertirse en equipo de Primera División en el caso de que obtenga un resultado positivo en el Ramón de Carranza, un estadio que dos de sus jugadores conocen muy bien al haber vestido la camiseta amarilla. Sin embargo, ambos se diferencian en algo muy importante. Uno ascendió a Segunda y vivió la fiesta de Puertas de Tierra y el otro no. No coincidieron en el mismo Cádiz CF por un verano, pero ambos recuerdan con cariño su paso por Cádiz, especialmente el onubense Juan Villar, que después de jugar en Carranza pasó a vestir las camisetas de Valladolid, Tenerife y Osasuna.

Precisamente, el extremo diestro Juan Villar ha sido protagonista este miércoles en Pamplona, donde le ha tocado hablar en rueda de prensa. “Somos conscientes de que vamos a un campo muy complicado, contra un gran equipo y un entrenador que está haciendo las cosas muy bien estos años en Segunda División. Sabemos que nos lo van a poner muy difícil, pero nosotros creemos en nuestra dinámica y en nuestra forma de jugar”, comenzó diciendo.

El Osasuna llega a Carranza después de descansar la semana pasada al sumar los tres puntos frente al eliminado Reus. Por eso mismo, Juan Villar está como loco por volver a la competición. “Creemos que estamos en un buen momento y esperamos que la semana que hemos tenido de descanso haya servido para refrescar las piernas y la mente. Vamos a un campo muy bonito, sabemos que lo tenemos en nuestra mano y vamos a intentar conseguirlo”.

Como no puede ser de otro modo, Villar espera aprovechar cuanto antes la oportunidad de ascender a Primera División en un campo donde lloró hasta dos veces el palo de no ascender a Segunda ante Oviedo y Bilbao Athletic en una fase de ascenso con el Cádiz CF que mejor olvidar. Pero la vida es presente y por eso mismo el de Cortegana se centra en este domingo y en ascender en Carranza con el uniforme rojillo del Osasuna. “Nos hemos ganado estar así, hemos hecho una gran temporada, pero todavía nos queda cogerlo con la mano. Podemos hacerlo este fin de semana y esperamos que podamos conseguirlo. Creo que se va a ver un partido bonito entre dos equipos que están en lo alto de la clasificación y espero que ganemos nosotros. Sabemos que si ganamos somos equipos de Primera División”.

Como es obvio, Juan Villar no olvidó sus años en Cádiz. “Viví tres años allí cosas muy bonitas. Es un campo que me trae muchos recuerdos y una afición a la que le tengo mucho cariño y un equipo al que me dio muchísimo”.