(VÍDEO) Pombo: “Cervera me ha pedido que sea el de temporadas anteriores”

El Cádiz CF ha presetado este miércoles a Jorge Pombo, su primer refuerzo del presente mercado invernal. El jugador procedente del Zaragoza se ha mostrado muy ilusionado en su nueva etapa al frente del Cádiz CF y está deseoso de enfundarse la elástica amarilla cuanto antes porque “es un club importante y una ciudad bonita con una ambición de estar arriba”.

No se andó por las ramas para explicar cómo ha sido su fichaje. “Me llamó Arias para que viniera y así ha sido”, manifestó parco en palabras.

No llega al Cádiz CF con una meta muy clara aunque por la lógica se da por hecho que viene para ascender a Primera División. De todas formas, el atacante se lo toma con calma pero no sin ambición. Eso sí, tiene claro que irá paso a paso. “No es un desafío, es una etapa que afrontó con muchas ganas para dar el 100 por cien de lo que tengo”. Y a la hora de definirse, él se ve así. “Soy un jugador potente con buena salida de balón y llegada y con disparo”.

Si llega al Cádiz CF es porque no se encontraba a gusto en el Zaragoza, donde lo ha sido todo para convertirse en nada. Al menos, para Víctor Fernández, que apenas ya contaba con él y de ahí su salida por la puerta de atrás de La Romareda. Como no puede ser de otro modo reconoce que no ha estado bien en los últimos meses y que espera cambiar la dinámica cuanto antes por su bien y como no, el del Cádiz CF también. “No he estado a mi mejor nivel, hay veces que te salen las cosas y otras no. Vengo a darlo todo”, repetía con insistencia.

Ha visto a su nuevo equipo como rival durante la primera vuelta y por tanto su análisis es objetivo. Así ve a su nuevo equipo. “El Cádiz CF es un equipo al que es muy difícil ganar y que tiene muy clara la idea. Vamos a seguir igual y luchar por el ascenso”, comentaba con orgullo.

Ya ha hablado con su nuevo entrenador, el que ya le ha dicho varias cosas. “Cervera me ha pedido que sea el jugador de temporadas anteriores. Estoy para lo que quiera el entrenador”. Aunque se le define como delantero, también puede jugar como mediapunta o interior, moviéndose entre líneas. Si a él le preguntan, lo tiene claro. “Me encuentro muy bien detrás del punta”.