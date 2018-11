(VÍDEO) Lekic: «El Cádiz CF es como esperaba, un club serio y respetado»

Algo más de ocho años han pasado ya desde que un delantero espigado de 193 centímetros de estatura recalara en El Sadar. Su nombre era Dejan Lekic y aterrizaba en Pamplona gracias al dinero que Osasuna (por aquel entonces en Primera) había adquirido por la venta de Azpilicueta. Ese hecho evitó que su destino fuera el Racing de Santander.

Desde entonces, Lekic (Kraljevo, Serbia, 1985) ha pasado por siete equipos en España: el propio Osasuna, Sporting, Eibar, Girona, Mallorca, Reus y, finalmente, el Cádiz CF. Media carrera futbolística en la que incluye los paréntesis en el Gençlerbirligi (Turquía) y en el Atlético Calcuta (India). Eso sí, sin olvidar sus inicios balcánicos en Popovici, Metalac Kraljevo, Zemun y Estrella Roja, escuadra donde verdaderamente se dio a conocer gracias a su olfato goleador.

Ahora, con 33 años de edad, Lekic es todo un veterano de la categoría de plata del fútbol español y con sus goles quiere dejar su nombre escrito en el Ramón de Carranza como ya lo hiciera en El Molinón.

–¿Cómo se siente en el Cádiz CF? ¿Está en su mejor momento desde que llegó?

–Al principio me costó un poco adaptarme, pero he cogido ritmo, me he adaptado al grupo y estoy bastante contento en el Cádiz CF, un club grande e histórico. Y sí, estoy en mi mejor momento desde que llegué pero trabajo para seguir creciendo porque puedo hacerlo. Confío en ello.

–Fue un verano difícil, ¿verdad? ¿Se vio sin jugar debido a los problemas del Reus con el límite salarial?

–Claro que fue difícil. Cuando no te pueden inscribir y no juegas el problema es grave. Estoy en una edad en la que tengo que pensar en mi futuro y en mi familia. Por lo tanto, cuando llegó la propuesta del Cádiz CF no dudé en aceptarla.

–¿Cómo y cuándo llegó esa oferta del Cádiz CF?

–El Cádiz CF contactó conmigo dos o tres días antes del cierre del mercado y pudimos llegar a un acuerdo. En Reus no iba a jugar por esos problemas del club con el límite salarial. Al final estoy contento porque todo ha salido bien.

–Llegó fuera de forma. ¿A qué se debía?

–Básicamente a que estaba un poco con la mente en otra parte por lo que estaba pasando en el Reus. El grupo estaba compitiendo y yo llevaba dos o tres semanas sin jugar al no estar inscrito. La Liga había empezado y yo lo veía cada vez más difícil. Fueron momentos duros.

A todo eso se une que en el Cádiz CF se entrenaba de otra manera diferente a como se hacía en el Reus y me costó adaptarme. Ya pasó y estoy en óptimas condiciones. Eso es lo importante en estos momentos.

–¿Qué sabía de Cádiz y del Cádiz CF antes de llegar? ¿Es como se lo esperaba?

–Es tal y como esperaba. Del Cádiz CF tenía la sensación de un equipo serio, respetado, con buenos jugadores y que siempre busca crecer. La ciudad también me ha encantado. No me puedo quejar. En absoluto.

–En este Cádiz CF hay que correr. Álvaro Cervera tiene las ideas muy claras en ese sentido…

–Sabía a lo que venía y sabía que tenía que correr mucho. En este Cádiz CF hay que esforzarse mucho para tener un sitio en el once y eso es muy importante de cara a la competitividad. Cuando juegas ante el Cádiz CF lo percibes y cuando estás aquí lo certificas.

–En España ha tenido muchos entrenadores y de todo tipo. Camacho, Sandoval… pero algunos como Abelardo, Mendilibar y Pablo Machín están triunfando en Primera División. ¿Son muy diferentes a Álvaro Cervera?

– He tenido muy buenos entrenadores y Álvaro Cervera también lo es. Son técnicos que saben sacar el máximo provecho de sus jugadores y, aunque tienen estilos diferentes, consiguen los resultados. Eso siempre te hace crecer porque te empujan y buscar lo mejor de ti.

–¿Le ayudó Ivan Kecojevic en esa fase de adaptación? ¿Le conocía?

–Él es de Montenegro y yo de Serbia. Antes de venir me llamó y me explicó cómo iba todo en el Cádiz CF, y desde que el primer minuto me ayudó en la adaptación. Es un buen tipo y un gran jugador. Me ha ayudado en todo momento y se lo agradeceré siempre.

–Por cierto, es la primera vez que juega en un equipo del sur. Salvo su estancia en el Mallorca se ha recorrido casi todo el norte (Osasuna, Sporting, Eibar, Girona, Reus…). ¿Es muy diferente esta experiencia a las que había vivido?

–Sí, se nota bastante, aunque puedo decir que es parecido al Sporting de mi época. Allí también se vive mucho el fútbol. Pamplona tampoco se queda atrás.

–Ya estuvo en El Sadar y en El Molinón que no es cualquier cosa pero… ¿impresiona Carranza?

–Totalmente. La del Cádiz CF me parece una afición espectacular. Me acuerdo que ante el Oviedo en el Ramón de Carranza, recién llegado a Cádiz, presencié el partido desde la Tribuna y me entusiasmó ver a la afición cantar y animar a su equipo. Es muy ilusionante vivir algo así. En Gijón sucedía algo similar. Puedo decir con seguridad que la del Cádiz CF y la del Sporting son de las mejores aficiones de España.

Un goleador ‘casero’

–Se ha convertido en un delantero casero. La temporada pasada fueron ocho goles y todos en Reus, uno de ellos al Cádiz CF. Este año lleva tres (Espanyol en Copa, y Elche y Reus en Liga) y todos en el Ramón de Carranza. ¿Casualidad? ¿Estilo de juego? ¿Le agobia no marcar a domicilio? (El último fue el 4 de junio de 2017 en Miranda de Ebro con el Mallorca (2-2).

–Sí, es un poco extraño. No sé si se debe al estilo de juego porque fuera de casa siempre se juega para amarrar los puntos, con la idea de defender bien. Pero tenemos más partidos esta temporada y espero romper esta racha negativa. Ahora bien, si me dan a elegir me quedo con marcar en el Carranza y con el apoyo de nuestra afición.

Y no, no me agobia no marcar a domicilio. Para mí no es un problema y se trata de algo circunstancial, una simple anécdota y nada más.

–Rompió su sequía con el Cádiz CF ante el Espanyol en la Copa del Rey. Lo hizo a los 27 segundos de juego y después de varios encuentros sin marcar. ¿Se liberó con ese tanto?

–Fue muy importante porque al fin pude celebrar un gol como jugador del Cádiz CF, ya que no llegaba ese tanto. Además, nunca había marcado tan pronto en un partido. Ahora tocará disputar la vuelta de una eliminatoria que aún está abierta y en la que tenemos posibilidades de pase, aunque el Espanyol juegue en su estadio y sea un gran equipo.

–¿Qué aporta contar con un jugador como Manu Vallejo por detrás? Imagino que no le conocía al llegar. ¿Le ha impresionado la irrupción del chiclanero?

–Me siento muy cómodo así. Manu Vallejo es un chaval extraordinario, de ’10’. Lo importante es que él se sienta importante, como uno más de nosotros. Y puedo decir que por ahora ha demostrado que tiene calidad, gol y muchas habilidades. Ahora debe seguir creciendo porque es muy importante para nosotros. Puede ser ‘Pichichi’ si sigue en este ritmo hasta final de temporada.

–También se demuestra que el Cádiz CF tiene una plantilla competitiva. El último ejemplo es el de Álex y Aketxe, fuera del once en las últimas semanas y pidiendo su vuelta al once en Córdoba.

–Tenemos una plantilla amplia, con buenos jugadores en el once y un banquillo competente que aprovecha sus minutos. Podemos intentar pelear por estar en los puestos altos de la clasificación, pero poco a poco y sin perder el norte porque empezamos la Liga mal, no nos salían las cosas y esta categoría es muy difícil.

–¿Se ve jugando en Primera con el Cádiz CF? ¿Es la Segunda más fuerte de los últimos años?

–Claro que me veo con el Cádiz CF en Primera. Yo siempre soy optimista. Es más, me encantaría ascender con el Cádiz CF a la máxima categoría y, a ser posible, jugar un año con el equipo en Primera División.

Ahora bien, tenemos que entender que la Segunda de esta temporada es bastante complicada, con equipos históricos, con mucho peso y grandes plantillas. No es nada fácil.

– Tiene un año y otro opcional. ¿Cuáles son las condiciones de renovación?

–Mi continuidad aquí depende del número de partidos que juegue y del rendimiento que aporte. Yo aquí estoy contento y me gustaría seguir, aunque todavía es pronto y es algo que se irá conociendo.

–Fue un acierto aterrizar en España, ¿verdad?

–En España me han acogido muy bien en todas estas temporadas. Es cierto que yo he tenido la suerte de vivir derbis calientes como el Estrella Roja-Partizán en Belgrado, pero el nivel futbolístico es menor que en España. Puedo decir que aquí se juega el mejor fútbol del mundo.