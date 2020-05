(VÍDEO) Álvaro Giménez: «Nos tomamos estos once partidos como lo que es»

Álvaro Giménez fue uno de los fichajes invernales del Cádiz CF el pasado mes de enero. Desde su incorporación únicamente ha disputado algo más de 150 minutos en 4 encuentros como cadista, dos de ellos como titular. Todavía no ha podido marcar. No hubo tiempo para más porque luego llegó el parón obligado de la competición. «Me costó porque llegué nuevo y sin jugar mucho, aunque ahora este parón te obliga a coger de nuevo el ritmo. En estas semanas que quedan sólo pienso en cogerlo», asegura el delantero ilicitano.

Quien fuese ‘Pichichi’ con el Almería la pasada temporada llegó a Cádiz tras su efímero paso por Inglaterra. En el Birmingham City apenas contó con protagonismo. Ahora pretende tenerlo a base de goles con su nuevo equipo. Así podría llegar un ascenso a Primera que está cercano. «Nos tomamos estos once partidos como lo que es. Estamos cerca de un objetivo que queremos conseguir y trabajamos para el primer partido. Vamos a ir jornada a jornada, intentando hacer las cosas bien como hasta ahora para conseguir llegar a la meta», aclara.

Eso sí, Álvaro Giménez sabe perfectamente que «va a ser distinto cuando juguemos en casa sin nuestra gente, pero lo más importante es la unión en el campo y ser una piña. Eso será fundamental para que no nos afecte lo ambiental».

Volver a recuperar las sensaciones

Para el ariete es fundamental volver a recuperar sensaciones. «Después de dos meses sin tocar balón hay que hacerse al tacto de nuevo. Entrenando y con el día a día hay que volver a estar como antes».

Mienytras, Álvaro Giménez observa el avance del trabajo en el día a día de la nueva normalidad: «Después de dos semanas trabajando todo va a mejor y nuestra idea es continuar así para regresar a la competición. Todo ha sido un poco raro. Hacer grupos de entrenamientos no es algo habitual, pero la idea es que dentro de poco podamos entrenar con normalidad».