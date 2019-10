Víctor Fernández: “Nosotros no tenemos jugadores para jugar como juega el Cádiz CF”

Llega el líder a Zaragoza y el entrenador de los maños lo ha estudiado muy bien. Y todo lo que ha visto del once cadista, aunque no comparte la filosofía de Cervera, le gusta. Es por eso que Víctor Fernández mantenga “el máximo respeto” a un Cádiz CF que llega a La Romareda como primer clasificado y destacado.

Víctor Fernández ha atendido este sábado a la prensa para analizar la previa del encuentro frente al Cádiz CF. Lo primero que manifestó el técnico es su alegría por recuperar a muchos de los jugadores que acabaron ‘tocados’ el jueves pasado ante el Málaga. “Estoy contento por haber recuperado a todos y porque puedo hacer el sistema que quiero2, apuntaba sin dar más pistas al rival de lo que le planteará sobre el césped.

El Zaragoza lleva acumulado tres empates consecutivos y sigue siendo tercero en la clasificación y con un partido menos. Los dos últimos encuentros los empató a dos goles ante Oviedo y Málaga en sendos encuentros muy disputados. Es por eso que el duelo ante el Cádiz CF lo afronte Víctor Fernández como “un reto”. Y no es para menos ya que a su parecer es el “partido más exigente” que pueden tener en estos momentos. “Veremos qué ofrecemos ante un equipo súper compacto, rocoso y que sabe lo que hace. El Cádiz CF hace muchas cosas y las hace bien. Es líder por merecimiento”, destacó antes de dar un dato muy importante. “Nadie ha sido capaz de meterle un gol al Cádiz CF en jugada y por esos son lideres, entre otras cosas”.

Una jornada más, la prensa preguntó al entrenador que se mide al Cádiz CF sobre qué tiene pensado hacer para no entrar al juego del Cádiz CF, un equipo que rechaza la pelota. Sin entrar a valorar el estilo de Cervera, Víctor Fernández manifestó que “siempre hay variantes” para poder sorprender. En la misma línea, definió al Cádiz CF de la siguiente manera. “Es un equipo acostumbrado al contragolpe, que espera con dos líneas muy juntas. Tiene jugadores muy atléticos y fisicos y que profundizan bastante. Sabemos a losque nos enfrentamos pero tenemos armas y recursos para superar ese entramado defensivo así como sus ataques”.

No termina de ganar un encuentro en sus últimos partidos pero no es algo que le preocupe demasiado ya que en esos empates cree que la victoria hubiera sido más justó. Y remató diciendo que “si seguimos arriba es porque hacemos muchas cosas bien y somos de los equipos que más goles mete y menos encaja”.

Día grande en Zaragoza

Se espera otro lleno en el estadio aragonés en una ciudad que este fin de semana vive las fiestas del Pilar. Para Víctor Fernández “la oferta es muy atractiva”. Y lo explica agradeciendo la “asistencia masiva de nuestros seguidores, que son fieles y leales y acuden al campo a cualquier hora. Es muy atractiva la oferta del partido de este domingo, ya no por la clasificación de ambos equipos sino por el atractivo del juego tan diferente de un equipo y otro. Esos contrastes futbolísticos son interesantes de ver para el aficionado”.

Reacio a mostrar sus cartas, el técnico maño se repitió cuando fue preguntado por cómo le jugará su equipo al Cádiz CF. “No quiero ninguna una pista, pero no haremos nada que no hayamos trabajado u ofrecido en nuestros partidos anteriores. Lo más importante es la idea y el estilo de fútbol”. Y recalcó que “nosotros no tenemos jugadores para jugar como juega el Cádiz CF. No podemos hacerlo. Y tampoco creo que el Cádiz CF pudiera jugar con nuestra propuesta”.

Por último, se refirió al papel de favorito en el duelo de este domingo. “Siempre es favorito el que más puntos lleva pero en Segunda poco importa el título de favorito porque ya hemos visto que el último puede ganar al primero. Tenemos que ser valientes e ir a por ellos”, concluyó.