Vicente Moreno elogia a Cervera y desea el ascenso del Cádiz CF

Álvaro Cervera decía hace unos días que “esto no era fútbol”. El entrenador criticaba los partidos sin tiempo para el descanso, sin público y un nuevo fútbol que ni mucho menos convence al entrenador del Cádiz CF.

Una crítica que ha encontrado el apoyo de otro colega de banquillos, en este caso el actual técnico del Mallorca Vicente Moreno. Aunque la situación de ambos clubes es distinta, el Cádiz a un paso de subir y el Mallorca a otro de descender, el míster del cuadro balear elogia a Cervera y al Cádiz CF, a pesar de su pasado en el Xerez.

“Álvaro es una persona que no conozco mucho a nivel personal pero que me parece siempre muy coherente y claro en sus declaraciones y pensamientos. Creo que no le falta razón en muchas cosas, él va primero y va a lograr el ascenso y a pesar de eso no comparte este nuevo fútbol”, explica.

Asimismo, el técnico del Mallorca entiende que las palabras de Cervera tienen más sentido por la posición clasificatoria de su equipo. “Cuando eso lo dice alguien en una situación más difícil parece una excusa pero si lo dice alguien que va a arriba y lo va a conseguir puede tener más sentido. Pienso como Cervera porque esto es una competición adulterada, no es como antes de dejarlo pero al final todos hemos jugado con las mismas normas, que son las de antes. Me parece muy coherente lo que dice Álvaro porque es una persona que se le puede escuchar”.

Moreno apunta que en caso de ascenso amarillo “me voy a alegrar por él y por el Cádiz CF, aunque he jugado mucho en el Xerez y puedo tener cierta rivalidad, me alegro mucho por el ascenso del Cádiz CF”.