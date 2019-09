Unzué: «El Cádiz CF de Cervera sabe a lo que juega y lo hace con gran efectividad»

El Girona llegará este sábado a Carranza en una buena racha, tras haber logrado dos triunfos consecutivos ante Málaga y Rayo. No obstante, su técnico, Juan Carlos Unzué realizó este viernes una comparecencia ante los medios para valorar el duelo contra el conjunto cadista.

El entrenador navarro no quiso desvelar con qué jugadores contará para el duelo frente al líder «porque aún hay un entrenamiento mañana (por hoy) y hasta que no finalice no podré hacer pública la convocatoria». En cambio, sí adelantó que «la semana ha ido muy bien en cuanto a trabajo y a priori no tenemos más bajas que la del central Ingasi Miquel y Valery (futbolista del filial)». En este sentido, respecto a la doble jornada de liga que obligará al cuadro catalán a disputar dos partidos consecutivos fuera de casa en apenas cuatro días, frente a Cádiz y Almería, Unzué indicó que «lo normal es que haya más cambios en la alineación ante el Almería por el poco tiempo que tendremos para recuperar entre ambos partidos. Así, dejó entrever que dará continuidad al equipo que ganó alRayo frente al cuadro de Cervera. «Lo más normal es que haya continuidad en Cádiz, aunque en ambos partidos habrá cambios y jugarán la mayoría de jugadores de la plantilla», aclaró.

Respecto al doble duelo como visitante, se mostró optimista y aseguró que los afronta «con el ánimo de ganar, como hemos hecho en los dos partidos consecutivos en casa frente a Málaga y Rayo. No condiciona nuestro juego el hecho de jugar como visitantes, sí el hecho de las características del rival».

Análisis del Cádiz CF

En este sentido, sobre el Cádiz CF señaló que «tenemos un partido muy complicado en Carranza porque el Cádiz CF está enrrachado. Además, ya viene de dinámicas parecidas en años anteriores, con diez u once partidos consecutivos sin perder. Nos encontraremos con un equipo con su autoestima al máximo y esto dificulta siempre los partidos. A partir de aquí, tengo muy claro que los equipos de Álvaro Cervera son muy reconocibles. No tienen una gran variedad, en cambios de sistemas ni en conceptos del juego, pero los cuatro o cinco que ejecutan, lo hacen con una efectividad enorme. Tienen muy claro lo que quieren, el tipo de partido que les conviene y ahí están los resultados».

No obstante, Unzué cree que este duelo contra el líder llega «en un buen momento» para el Girona. «Prefiero que este doble duelo llegue en este momento por el estado de ánimo del equipo, aunque aún no estamos al máximo nivel».

El ascenso es el gran objetivo del Girona, y por ello asegura que el duelo de Carranza es clave «porque nos entrenamos al líder. Nos va a exigir jugar a un nivel muy alto si queremos ganar o al menos puntuar».

La puntería del Cádiz CF en las últimas tres victorias también fue analizada por el técnino del Girona, quien aseguró que «los equipos de Álvaro Cervera son solidarios y no se incomodan si no tienen el balón. Es más, creo que hay momentos del partido que le gusta que el rival tenga el dominio del juego. Trata de que te equivoques, pero a veces te incita a realizar cierto tipo de pases para hacerte daño en la transición. Tiene gente muy rápida en los costados, tantos en los extremos como en los laterales. Hay jugadores que llaman poco la atención al espectador pero que a mi me parecen fundamentales, como son los pivotes y los centrales tienen mucho nivel y una gran capacidad de recorrido y muchas veces esos pequeños detalles marcan la diferencia. Cervera reconocía que era la mejor plantilla que ha tenido en el Cádiz CF y tiene motivos para pensar así. Es cierto que en ciertos partidos han tenido la ‘fortuna’ de que el rival se ha quedado con diez relativamente pronto, que ha condicionado su juego, teniendo más posesión y más presencia en campo rival. No nos podemos olvidar del Cádiz CF que juega contra once jugadores, porque se parecerá más a ese equipo contra nosotros».