Una gran cola para ir a Córdoba no exenta de quejas

Por A. C., 18:13 h.

Hay muchas ganas en la afición cadista para ir a Córdoba este fin de semana. No es para menos, el Cádiz CF va viento en popa tras sus últimas tres victorias y el desplazamiento a Córdoba, con un horario muy bueno (domingo, 16.00 horas), es un caramelo para cualquier aficionado. Es normal que por ello la afición se haya volcado en el primer día que Carranza abría sus taquillas para vender los billetes para el desplazamiento al Nuevo Arcángel. Bueno, mejor dicho, de taqullas ‘nanai’.

Y es que para abastecer a la cantidad de aficionados que se han dado cita en Carranza tan solo se ha abierto la sede de la Federación de Peñas Cadistas que hay en un sala situada en la entrada principal situada en los bajos de la tribuna.

Así las cosas, han sido muchos los que para retirar su entrada suelta (10 euros) o el ‘pack’ para el desplazamiento en autobús que organiza la Federación (25 euros) han tenido que esperar más de una hora, eso en el caso de haber tenido ese tiempo para poder formar esa cola.

El hecho de que nada más que se pudiera retirar las entradas mandadas por el Córdoba o el ‘pack’ del desplazamiento (autobús más entrada) dentro de la sede de la Federación ha retrasado cantidad el tiempo para retirar las entradas ya que todas las personas allí congregadas han tenido que presentar sus datos personales ralentizando de esa manera el tiempo de espera. Como es obvio, la pregunta más repetida entre las quejas de muchos aficionados no ha sido otra que ¿para qué tantas taquillas?

Pero no todo ello se ha hecho por capricho. Desde el club, se argumenta que mediante la apertura de las taquillas no se pueden verificar, persona por persona, los datos personales de los abonados, únicos que podían sacar las entradas a diez euros sueltas. Por tanto, no es cuestión de poner más o menos personal o más taquillas sino en la manera en la que por seguridad se tienen que hacer las cosas.

Asimismo, desde el Cádiz CF, se escudan en que el Córdoba ha mandado las entradas que ha mandado, alrededor de 500, por lo que no es problema de logística sino de demanda. Además, se recuerda que las taquillas son mínimas para poder verificar los datos de una persona ya que apenas existe un agujero en un cristal, lo suficiente para vender entradas directamente desde el ordenador, no para identificar o registrar el tipo en cuestión de DNI.

Por último, la llegada de la nueva directiva de la Federación de Peñas, recién aterrizada, tampoco ha servido para agilizar tanta demanda de peticiones. Algo lógico en personas que acaba de llegar a gestionar con tanta buena fe como inexperiencia en estos primeros momentos.

En un principio, el Córdoba no tiene previsto mandar más entradas ya que su directiva piensa llenar el Nuevo Arcángel este domingo ante el Cádiz CF.