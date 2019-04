UD Las Palmas-Cádiz CF (Previa) Una isla perfecta para retomar el vuelo

Las Palmas 0 Cádiz 0 UD Las Palmas: Raúl Fernández, Eric Curbelo, Deivid, Aythami, De la Bella, Peñalba, Timor, Lemos, Rafa Mir, Fidel y Rubén Castro. Cádiz CF: Cifuentes, Correa, Mauro, Kecojevic, Matos, José Mari, Edu Ramos, Machís, Aketxe, Manu Vallejo y Lekic. Árbitro: Santiago Varón Aceitón (balear) Partido correspondiente a la 34 jornada. Estadio Nuevo Insular. 20.00 horas (LaLiga123TV)

Ha llegado la hora de la verdad. Y sobre todo ha llegado porque cada vez quedan menos cartas que jugar. Y las que quedan, tienen que ser de la mejor forma empleadas. En esas está Álvaro Cervera, que hoy en Las Palmas debería ser fiel a sí mismo y recuperar su mejor virtud: el inmovilismo que tanto le ha dado.

Su equipo se ha atascado. Y no solo en resultados, en juego y en confianza, también. Lleva cuatro partidos sin ganar, tres de ellos en casa, donde ha empatado con Zaragoza, Córdoba y Lugo. Las cosas se han puesto feas y nadie puede ser capaz de negar que este Cádiz CF ha perdido fuelle. El primero que lo reconoce, como no puede ser de otro modo, es el propio entrenador, que entre una y cosa y otra se adentra en la recta final de Liga sin un once más o menos de confianza.

Lo que que le falla a Cervera ya se sabe que es Garrido. Sin el mediocentro vasco es capaz de pasar algún que otro partido gracias a que sus compañeros sigan la inercia de equilibrio que ha dejado el de Barakaldo, pero al tiempo, se caen. Vaya que se si caen. Se cayeron el pasado año tras perder en Barcelona frente al filial del Barça y han vuelto a caerse este tras su lesión de hace ya más de un mes y medio. Su equipo le necesita tanto que su entrenador se pierde en sistemas que a nada conducen salvo a la anarquía que tan poco va con este equipo.

Por medio han llegado jugadores importantes como Machís, al que, visto lo visto, no le ha quedado otra que asumir la responsabilidad de meter al Cádiz CF en el ‘play off’. Está claro que para eso lo gana y que para eso es el único jugador llegado en el mercado de invierno que está resultando productivo, pero seguro que el venezolano llegó con algo más de fe en un equipo que poco a poco depende más de sus aciertos que de lo global del grupo.

Pero a pesar de todo, de ese mes y pico sin ganar, solo lo ha hecho ante el eliminado Reus y sin jugar, este Cádiz CF sigue teniendo mucha vida. A un punto del ‘play off’, los más optimistas se agarran a que todas las rachas, las buenas y las malas, se acaban. Y si se sigue a pies juntillas esa norma no escrita que tanto le gusta al entrenador del Cádiz CF, ahora se está más cerca de ganar que de seguir perdiendo.

Para ello, Cervera y sus chicos deben cambiar el rumbo cuanto antes. Y en busca de ese cambio de dirección irán hoy a Las Palmas para enfrentarse a un equipo que aún está peor y que ha visto como por su banquillo ya han pasado tres entrenadores (Manolo Jiménez, Paco Herrera y el actual Pepe Mel). Ninguno de ellos ha podido domar a un vestuario de Primera pero indolente y anárquico para todo lo que se juega siempre un equipo recién descendido.

Motivos para la esperanza

No es a la primera crisis de resultados que Cervera y sus muchachos se enfrentan.Sin ir más lejos, caer en barrena cuando se ha llegado a este momento de la película es hasta cierto punto familiar para un Cádiz CF que despertó a tiempo hace dos años pero que el pasado cayó por inercia en la última jornada tras caer en Granada después de una irregular racha que le costó desperdiciar el colchón de puntos acumulado en sus grandes y conocidas primeras vueltas del campeonato.

El caso es que este Cádiz CF tiene muchos clavos a los que agarrarse. El primero y más importante es su entrenador, el que ya ha demostrado en cuantiosas ocasiones que no sabe salir de un problema que acudiendo a sus orígenes. Y estos no son otros que recuperar el triple pivote, con o sin Garrido, en beneficio del equilibrio del equipo. Por eso mismo, hoy en Las Palmas todo indica que volverá a fortalecer ese centro del campo que está haciendo aguas.

Eso podía pensarse hasta que el pasado viernes habló en sala de prensa para rechazar una opción que muchos seguidores entenderían y aplaudirían para recuperar ese equilibrio perdido. Pero no, parece que el técnico cadista volverá a sorprender y cuando más se creía que se le conocía volverá a seguir confiando en lo mismo que no termina de salir. Puede que sea porque aún no ve a Garrido para 90 minutos o puede que se vuelque más en lo que tiene en ataque que confiar en su defensa, pero el caso es que según sus palabras el once que saque estará basado en lo mismo que ha venido sacando en las últimas y negativas comparecencias. Así pues, y si se hace caso a su rueda de prensa, no regresará al triple pivote que tanto le ha dado para seguir trabajando con los muchachos de arriba, a los que, eso sí, les habrá machacado día tras día sus deberes defensivos para que el equipo no se rompa.

Por tanto, un once podría ser el formado por Cifuentes bajo palos con Correa, Marcos Mauro, Kecojevic y Matos en defensa. Edu Ramos y José Mari en la medular con Manu Vallejo por la derecha, Machís por la izquierda,Aketxe en la mediapunta y Lekic arriba. Mucha pegada pero poca conciencia defensiva en un equipo que deberá aprovechar las dudas de un contrario al que ya se le goleó en Carranza con facilidad (4-1).