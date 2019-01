UD Almería-Cádiz CF (Previa) Un segundo tramo de garra y ambición

Almería 0 Cádiz 0 René; José Romera, Saveljich, Juan Ibiza, Iván Martos; Yan Brice Eteki, César de la Hoz; Corpas, Juan Carlos Real, Luis Rioja; y Álvaro Giménez. Cifuentes; Rober Correa, Kecojevic, Marcos Mauro, Brian; Garrido, José Mari, Álex, Jairo; Manu Vallejo y Lekic. López Toca, comité cántabro. Encuentro correspondiente a la 22ª jornada de LaLiga 123. El partido será televisado a las 16.00 horas en directo en el canal LaLiga 123 TV. Juegos Mediterráneos.

Arranca la segunda vuelta de la competición y lo hace como lo hizo la presente temporada, con un duelo andaluz entre Almería y Cádiz CF. Eso sí, nada tiene que ver aquel partido que ambos equipos disputaron sobre el césped del Ramón de Carranza y que acabó con victoria por la mínima de los cadistas (1-0).

El encuentro de este sábado en el Estadio de los Juegos Mediterráneos (16.00 horas) pone en liza a un Almería mucho más hecho que en aquel debut frente a un Cádiz CF cada vez más compenetrado. En aquella jornada de agosto, Fran Fernández y Álvaro Cervera también eran los entrenadores, pero si el joven técnico almeriense trataba de dar forma a una plantilla con 18 caras nuevas, el experimentado preparador cadista buscaba rearmar un conjunto en el que Álvaro García contaba sus últimas horas antes de marcharse al Rayo Vallecano. Lo hacía con un ilusionado Manu Vallejo en el extremo izquierdo. El canterano, ahora más adelantado y máximo goleador de los gaditanos, ha pasado de ser una promesa a convertirse en una realidad en apenas unos meses.

Ahora el Almería, que acumula ocho encuentros sin perder en LaLiga 123, ilusiona a su hinchada después de años de sufrimiento. El Cádiz CF, por su parte, afronta este arranque de 2019 con la sensación de estar bien armado, esperando buenas noticias en forma de fichajes y soñando con alcanzar sueños que van más allá de los 50 puntos y la permanencia.

O lo que es lo mismo, un Cádiz CF en el que la mitad del equipo que empezó la temporada ante el Almería espera su momento desde el banquillo (y la grada) o ya se ha ido en busca de nuevas oportunidades (sin ir más lejos, ese partido lo jugaron Agra -titular-, Juan Hernández y Karim -suplentes-, que ya abandonaron la capital gaditana).

Garrido regresará al once

En su visita a Almería, un feudo que no se le da nada mal al Cádiz CF, Álvaro Cervera no variará demasiado sus piezas.

Con Cifuentes como guardián del marco cadista, la defensa seguirá contando de derecha a izquierda con Rober Correa, Kecojevic, Marcos Mauro y Brian, ya que Sergio Sánchez al final no forzará y su reaparición tendrá que esperar. Su papel es tan importante que lo mejor es que vuelva con plenas garantías. Mientras, la dupla formada por el balcánico y el argentino seguirá al frente.

El gran cambio llegará en la medular, con Garrido ya disponible tras su sanción. El damnificado para que el vasco esté junto a José Mari será Edu Ramos, que no se amilanó ante el Granada.

Con la vuelta de Salvi como gran incógnita (el sanluqueño ya tiene ritmo competitivo y vuelve a un estadio que le trae buenos recuerdos), lo probable es que Álex se escore a la derecha, con Jairo por la izquierda y Lekic arriba, siempre con su escudero Manu Vallejo buscando su momento.

A falta de un descarte en la lista final, Cervera dejará en el banquillo, puede que junto a Salvi, al portero suplente David Gil, Carmona, Edu Ramos, Perea, Aketxe (después de conocer su multa extradeportiva), Carrillo (que podría cambiar de aires en las próximas fechas) y el almeriense Dani Romera, que regresa a casa.

Sin lesionados ni sancionados, el técnico almeriense Fran Fernández, que ya dispone del delantero Demirovic (cedido por el Alavés) no tiene motivos para hacer cambios en el once para plantar batalla a un Cádiz CF que pretende arrancar la segunda vuelta con tres puntos más en el zurrón. Tres puntos para seguir soñando.