Theo Vargas: “Estoy vivo y eso es lo importante”

Theo Vargas lo ha vuelto a hacer. Otra vez la de la guadaña venía a por él y cuando más cerca lo volvía a tener, el comentarista más longevo del Cádiz CF se agarraba fuerte al madero de su ‘greñúo’ y como hacían los grandes jugadores a los que él les ponía voz (desde Mágico hasta Kiko pasando por Mejías y Lucas Lobos) volvía a regatearla formando un taco gordo en los graderíos de Carranza, que en esta ocasión y debido a la cuarentena no eran más que los miles de hogares de los cadistas que se han alegrado por su nueva resurreción.

Apenas le queda voz tras la paliza que se ha llevado en la UCI del Hospital de Puerto Real, de donde ha salido dando las gracias con unos gestos que han llegado al corazón de todos. Pero no por eso le ha impedido atender a Rubén López en Deportes Cope, donde el veterano maestro de combate ha contado sus vivencias, las que recuerda, en unos días donde muchos se temían lo peor sin saber que estaban ante un locutor que ha llevado a través de las antenas algunos de los milagros más bonitos que ha escrito el Cádiz CF.

“Tras 35 días en la UCI sales muy tocado, pero voy mejorando poquito a poco de las piernas, donde había perdido mucha musculatura. También voy mejorando de la garganta, por donde me metieron unos tubos que estuvieron los 35 días, pero estoy con vida que es lo importante”, comenzaba diciendo con su voz afónica pero viva.

Como ya dejara escrito en su artículo semanal de CANAL AMARILLO, Theo Vargas volvía a agradecer el trabajo laborioso de los profesionales del hospital de Puerto Real. Y como no, también se acordaba de su mujer y su hijo. “Imagina lo que puede ser 35 días preguntando a diario, o mejor dicho, esperando la llamada del hospital para saber se seguía o no con vida. Eso es muy duro y muy fuerte pero tanto mi hijo como mi mujer lo han superado con mucha fuerza porque los médicos no esperaban que saliera con vida. Al final ha sido un milagro de mi Virgen de Fátima, que es la que siempre le he pedido salvarme”.

En cuanto a la salida del hospital en la que fue aplaudido durante un pasillo formado por profesionales sanitarios lo recuerda con inmenso orgullo y alegría. “Estaban todos los médicos que me habían atendido ovacionando mi salida de la UCI. Me puse a llorar porque era algo que no me esperaba; son momentos muy fuertes en la vida personal de uno y la verdad es que tengo que estar muy agradecido. Luego ya en planta también me han tratado fenomenal como ahora también lo están haciendo en la rehabilitación de las piernas”.

En pocos días Theo Vargas ha recuperado la ilusión, y cuando todo vuelva a la normalidad, tiene previsto presentar un libro que ha escrito y que ha contado con el prólogo de Paco González de ‘El Partidazo’ de Cope. “Ya lo estoy viendo, pero queremos presentarlo cuando todo esté mejor y yo recuperado”, dice.

Una de las primeras cosas que quiere hacer cuando esté plenamente recuperado es “ver la calle”, que la ve solamente con su hijo y su mujer de camino al hospital para la rehabilitación dos días en semana. Y después disfrutar de Estepona, donde tiene su segunda residencia y que tanto disfruta. Y sobre todo, “pasar el tiempo que me quede, que uno ya no sabe cuanto puede ser, con mi mujer”. Palabra de Theo, de un gran hombre.