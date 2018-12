Teresa Mérida, campeona mundial

España ganó el Mundial sub 17. Foto: EFE.

Teresa Mérida se ha proclamado campeona del mundo con la selección española sub 17. La jugadora jerezana del Cádiz CF Femenino ha alcanzado la gloria con el combinado nacional al subir a lo más alto del podio en el Mundial celebrado en Uruguay.

La cadista no jugó la final, pero pudo saborear un éxito inolvidable. Y es que a la tercera fue la vencida para España. En 2014, la selección femenina española Sub 17 se estrelló contra Japón en la final del Mundial de Costa Rica, y el pasado verano el equipo nipón volvió a interponerse en el Mundial Sub 20 de Francia. Esta vez las chicas plantaron cara a un destino que parecía esquivo para imponerse por 2-1 a México y convertirse así en la primera selección en alzarse con un Mundial femenino en cualquier categoría.

Dos goles de Claudia Pina dieron la victoria a España en el Estadio Charrúa de Montevideo ante las mexicanas, que recortaron distancias por medio de Denise Castro. De esta manera, Teresa Mérida también entró en la historia del balompié nacional.

Para alcanzar esa final, España había ganado cuatro partidos y empatado otros dos, marcando 15 goles y encajando tres dianas.

La cadista Teresa Mérida y el resto del combinado nacional volverá a aterrizar en España a primera hora de este lunes. Allí serán recibidas a las 13.00 horas por la RFEF y su presidente Luis Rubiales en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.