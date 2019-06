El sueño americano llama a la puerta de Jesús Barea

Tiene madera de crack y lo está demostrando. Paso a paso, quemando etapas, sin prisa pero sin pausa. Es la historia del gaditano Jesús Barea Barroso, el mismo que hace algunos años ya causó sensación en tierras germanas con la elástica del Málaga, equipo con el que jugó a préstamo cuando pertenecía al gaditano Domingo Savio.

Seis temporadas han pasado desde que Jesús Barea fuese galardonado con el ‘Balón de Oro’ en la décima edición del Torneo Internacional Alevín de la Juventud celebrado en la localidad alemana de Delmenhorst (Bremen). De los inocentes once años de entonces a los 17 años repletos de ilusión de ahora. Y es que este gaditano está a las puertas de dar un paso fundamental en su carrera deportiva al obtener una beca para formarse académica y deportivamente en Estados Unidos.

El sueño americano está a las puertas y Jesús Barea no quiere dejar que se marche. Máximo goleador con 18 goles del Balón Juvenil, con el que se ha proclamado campeón de la Segunda Andaluza Juvenil Gaditana y ha ascendido a la Liga Nacional Juvenil con unos números sobresalientes e inapelables, este artillero tiene sobre la mesa una propuesta irrechazable: una beca en la Putnam Science Academy, en Connecticut (Estados Unidos), a una hora y media de Boston.

La oportunidad llega un año antes de su mayoría de edad, cuando aún tiene que cursar segundo de Bachillerato, por lo que tendrá la oportunidad de formarse durante un año antes de llevar a cabo una carrera de cuatro años que estará relacionada con la medicina o el deporte, dos de sus pasiones.

La calidad de Jesús Barea no ha pasado desapercibida en el Balón Juvenil, entrenado por Juanma Hoyos, por los campos de la provincia. Tampoco en el ‘draft’ llevado a cabo en Madrid que le ha abierto las puertas al otro lado del ‘charco’. Es por ello por lo que el Cádiz CF ha intentado por todos los medios que su continuidad en la Tacita de Plata fuese posible, pero el anhelo estadounidense pesa mucho.

No será el primer jugador de una brillante camada que salga del Rosal en los últimos tiempos, tal y como sucedió con Jordan Lamela, que puso rumbo al Deportivo Alavés.

Betis, Sevilla, Málaga, Fulham…

Si algo han caracterizado a Jesús Barea y sus padres ha sido tener las ideas bien claras. Muy bien aconsejado por los suyos, el prometedor jugador siempre contó con referencias de peso a la hora de tomar tan golosas decisiones. El afán económico no lo era todo.

A los ocho años de edad ya había llamado el Real Betis a su puerta. Dos años después lo hizo el Sevilla FC. En ambos casos la respuesta fue clara: Jesús Barea era un niño y lo prioritario esa su infancia.

Posteriormente llegó el interés del Málaga, escuadra con la que el cadista ha competido por España y Europa con el beneplácito del Cádiz CF. Y también el del Fulham, pero un problema administrativo de ley impidió que Jesús Barea se marchara a Inglaterra sin sus padres al ser menor de 14 años de edad.

Todo ello sin olvidar que ha realizado durante este tiempo campus de exhibición con las academias de Arsenal y Liverpool, dos de los colosos del fútbol británico.

Su sitio estaba en Cádiz y en el Cádiz CF hasta que ahora ha llegado su momento. Alumno ejemplar y futbolista destacado, este atacante de la entidad cadista no quiere dejar pasar el tren que le posibilita seguir jugando al balompié y curtirse un futuro en los estudios. Dos en uno.

Por ello el Colegio San Felipe Neri no dudó en reconocer su valía y hacer un pequeño homenaje por la excelente trayectoria. «Mis padres me dicen que primero son los estudios. Si apruebo, el fútbol me espera», señalaba hace ahora seis años. Dicho y hecho. Ya con la carta de libertad del Cádiz CF en su poder y tras recoger la documentación en la Embajada de Estados Unidos en la capital de España, la historia continúa.

EL PERFIL DE JESÚS BAREA

Nombre: Jesús Rafael.

Apellidos: Barea Barroso.

Fecha de nacimiento: 28 de abril de 2002.

Último club: Cádiz CF (Balón Juvenil).

Demarcación: Atacante.