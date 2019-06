Sin ‘play off’ y sin Machís

Lo más probable es que la estancia de Darwin Machís haya terminado ya y lo ha hecho de la forma más abrupta posible debido a que al final no pudo contribuir con el equipo en el encuentro que se celebró la pasada semana ante el Extremadura en Carranza cuando en principio sí podría haberlo hecho. Sin embargo, el repentino fallecmiento del jugador José Antonio Reyes hizo que el encuentro se retrasara y motivó que el internacional venezolano se tuviera que ir con la concentración de su selección.

Un mal de gran peso el que ha dejado ese partido debido a que con el delantero caribeño se iban muchas de las opciones de gol que el Cádiz CF ha perdido en los dos últimos encuentros ante el citado conjunto extremeño y el Sporting de Gijón.

El periplo, desde enero hasta junio, del venezolano en el Cádiz CF ha sido soberbio de no ser por la eliminación a última hora de disputar el ‘play off’ de ascenso. Ocho goles ha marcado y una asistencia ha dado un jugador que le dio al equipo de Cervera ese empujón de calidad que hizo soñar al cadismo con la posibilidad de un ascenso que, además, hubiese significado la continuidad de Machís en el club amarillo dado que en el contrato de cesión firmado con el Udinese figuraba la ejecución de compra del jugador en el caso de ascenso. Sin embargo, el hecho de no ascender significa todo lo contrario a no ser que el Cádiz CF se atreva con un desembolso del todo imposible para militar en la categoría de plata.

Por supuesto que a Machís no le faltarán novias en este mercado veraniego que ya ha comenzado a funcionar. Y lo que es seguro es que el Cádiz CF no tendrá ni la mitad del dinero que equipos punteros estarán dispuestos a poner sobre la mesa.