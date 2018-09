Sergio Sánchez: “Me ilusiona el proyecto del Cádiz CF”

Sergio Sánchez era el último jugador del Cádiz CF que quedaba por presentarse y su turno le ha llegado este miércoles justo después de su entrenamiento matinal. El defensa catalán estuvo acompañado en su presentación por su mujer, la modelo Elisabeth Reyes, quien llevaba a su vera a la hija de ambos.

El nuevo defensa cadista ha llegado al equipo de Cervera de su nuevo director deportivo, Óscar Arias, del que no tardó en hablar en su presentación. “Óscar me transmitió un proyecto que comienza, lo conozco desde hace tiempo y sé como vive el deporte y la ambición que tiene. El proyecto es muy ilusionante, el Cádiz CF ha hecho un esfuerzo muy importante para que yo esté aquí. Quiero estar en este barco y este proyecto para ayudar al Cádiz CF a estar donde debe”, comenzó diciendo.

A pesar de que se quedó sin equipo tras rescindir con el Espanyol, el zaguero asegura llegar con las pilas cargadas pese a estar sin equipo. “He trabajado toda la pretemporada y estoy en buenas condiciones. Necesito un periodo corto de adaptación más al nivel del equipo y conocer a los jugadores. Es importante saber a lo que juega el Cádiz CF y espero entrar lo antes posible”.

Como montar en bicicleta, jugar al fútbol viene a ser lo mismo para Sergio Sánchez. “No se olvida jugar partidos, lo importante del fútbol es que no es pasado, es presente. El presente lo marca todo y lo importante es eso. No me preocupa el no haber jugado desde hace tiempo, sé lo que es el fútbol”, dice un jugador que desde hace once meses no juega una competición oficial.

Sergio viene con la rémora de jugar solo tres partidos en un año y medio, algo en lo que insiste que no debe pasarle factura. “Estoy en un momento bueno, en lo económico estoy bien y ahora lo que me llaman son proyectos deportivos. Óscar ha sido el que me ha convencido. Sabemos que es un camino largo y la meta va a ser bonita seguro”, dice el que es ya uno de los jugadores mejor pagados del vestuario cadista.

Acaba de llegar y no será él el que meta prisas por objetivos ambiciosos. “Hay que tener calma en la categoría. La Segunda División es complicada, hay que confiar en el equipo. Una victoria lo cambia todo. Tenemos un bagaje importante con un entrenador que ha hecho cosas buenas en el Cádiz CF”.

Su fuerte es ser central, pero tambi`´en ha jugado a veces como lateral derecho. En todo caso, el viene “a sumar en la posición que me pida el entrenador. Yo me siento más cómodo de central pero soy un peón y vengo al servicio del entrenador”.

Para despedirse, no se olvidó de la afición porque “el principal valor del Cádiz CF es la afición. Pareces que estás jugando continuamente en la Champions”.