Salvi, el ‘fichaje’ esperado por Cervera

No ha sido una temporada sencilla para Salvi la que acaba de terminar. De tener la posibilidad de dar el salto a la máxima categoría se pasó a una campaña en la que el futbolista sanluqueño no ha sido un puntal en el Cádiz CF. Nada que ver con lo sucedido un año antes, etapa en la que sus galopadas hacían vibrar al cadismo.

El papel de Salvi en la recién finalizada temporada ha estado bastante lejos de lo que se esperaba de él. A sus 28 años de edad, el de Sanlúcar de Barrameda no ha estado fino y no ha sido desequilibrante. Los problemas físicos, en algunas ocasiones, y el factor psicológico, en otros momentos, pasaron factura al veloz extremo derecho amarillo. Un factor psicológico en el que jugó su permanencia en el Ramón de Carranza cuando tuvo la opción de jugar en Primera. Un destino diferente al de Álvaro García, la otra bala, que puso rumbo a Vallecas.

El propio futbolista lo reconocía comenzado el mes de noviembre, pero no llegó a alcanzar el nivel deseado. «Me he llevado un palo grande, un contrato de Primera me soluciona la vida», señalaba. Y apostillaba: «Un contrato de Primera te salva la vida y uno de Segunda no. Con 27 años que tengo te salva la vida, he pasado muchas noches sin dormir. Según lo que hablamos a final de temporada me he llevado un palo muy grande».

Mientras, Álvaro Cervera, su entrenador, confiaba en recuperar al mejor Salvi. «Quiero que juegue para que recupere su nivel», afirmó. Y puntualizó: «Yo hablé con él, primero desde la figura de amigo y luego de entrenador. Él piensa que tiene razón pero yo gestiono una plantilla y unos resultados. Creo que la decisión deportiva que él tomó fue por algo que le prometieron. Él, con el tiempo, se dará cuenta que es equivocada».

Números muy discretos

Sin embargo, el tiempo no cambió radicalmente su situación. El extremo sanluqueño no demostró regularidad y su fútbol se vio a cuentagotas. En sus estadísticas se puede comprobar, ya que fue la temporada en la que menos minutos jugó (1.935) desde que es cadista, más de mil minutos menos que el ejercicio precedente. De esas actuaciones, Salvi únicamente fue titular en 19 ocasiones entre Liga y Copa del Rey. Su peor registro en este sentido desde que recaló en el Estadio Ramón de Carranza.

Además, Salvi firmó sus peores registros goleadores en toda su etapa cadista. No es que sea un goleador al uso, pero sus dos tantos distan mucho de los ocho goles conseguidos en sus dos primeras temporadas, una de ellas en Segunda B y otra en Segunda.

Pero más allá de eso, Salvi no supo hacerse indiscutible en una posición en la que apenas habría tenido competencia si hubiese estado a su mejor nivel. Basta con ver que Agra se marchó a Polonia en el mes de enero y que David Querol, más polivalente, tampoco ha destacado ahí desde su llegada en el mercado de invierno. Colocar a extremos izquierdos cambiados de banda fue la otra alternativa del míster. Una situación que contrasta notablemente con la explosión que por esa banda dio el lateral derecho Rober Correa, ya desvinculado del Cádiz CF, y que podría haber formado una sociedad de ensueño con el mejor Salvi.

Frescura mental

Pero ahora toca mirar al futuro y recuperar la mejor versión de un jugador que llegó desde el Villanovense en el año 2014, y enloqueció al cadismo con su velocidad y desparpajo. Condiciones todas ellas que pusieron al sanluqueño en el punto de mira de varios equipos de Primera.

A día de hoy, Salvi es el único extremo puro que posee actualmente Álvaro Cervera. El míster, obviamente, quiere recuperarlo. Que esté fresco mentalmente será el mejor remedio para que sus piernas vuelvan a volar. Será una de las mejores noticias para un Cádiz CF que necesita el potencial de sus alas para recuperar el mejor tono.

En el sanluqueño está la posibilidad de volver a ser el que fue. A expensas de conocer su competencia en esta demarcación (a priori, Nico Hidalgo debe regresar el próximo 11 de julio al Rosal para comenzar a cumplir el año de contrato que le resta con el Cádiz CF, aunque el Racing de Santander, donde ha destacado como cedido, quiere contar con él en Segunda), Salvi ya recarga las pilas. Sería uno de los mejores fichajes. Sin duda.