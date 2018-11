Salvi: «Me he llevado un palo grande, un contrato de Primera me soluciona la vida»

Nada ni nadie, sólo él, presagiaba que Salvi Sánchez iba a cambiar la tranquila semana del Cádiz CF tras golear al Elche. Días en los que las declaraciones del sanluqueño sobresalen de la recuperación cadista y en que desentonan teniendo en cuenta que el equipo lleva tres jornadas sin conocer la derrota y ha salido del descenso.

Salvi llegaba a la pequeña sala de prensa de El Rosal con ganas de hablar y bien que lo hizo. Más allá de las opiniones, el extremo dejó muchos titulares en referencia a lo que ha vivido en los últimos meses, especialmente en un verano en el que le prometieron salir si llegaba una oferta cercana a su cláusula, cosa que sí sucedió.

“Estoy contento con el partido y no tanto con mi situación. Tendría que estar tres días aquí hablando, tengo que pensar en el presente. Hay gente que ya no está aquí. Tenía la palabra de alguien y no se ha cumplido nada, no puedo recriminarle nada porque ya no está”, comienza fuerte.

Ante la insistencia de los periodistas, lógicamente, el diestro continuaba explicando qué sucedió. “Tenía muy buena relación con Juan Carlos Cordero y me dijo que si sucedían una serie de factores o me dejaban salir a un Primera o me renovaban. Antes de sentarme con él no estaba. Ya no le puedo recriminar nada porque no está”.

El jugador espera, ya que no ha salido a un conjunto de la máxima categoría, que le renueven un contrato que acaba en 2022.

“No ha habido acercamientos y espero que por el bien mío todo se solucione. No tengo nada que hablar de renovaciones, para eso está mi representante. Me duele que el mal parado soy yo. Óscar Arias no se ha sentado conmigo”, apunta el jugador.

Salvi destaca que “hubo muchos equipos interesados este verano pero mi situación es complicada porque no vengo de un Primera, vengo de estar trabajando hace cinco años y un contrato de Primera me soluciona la vida a mí y a mi familia. Pones en un lado lo que ganes y lo que pierdes y si te tienes que ir lejos te vas. El fútbol son diez años y luego nadie se acuerda de tí, los que sufren contigo son tus padres y tu mujer y tus hijos. Un contrato de Primera te salva la vida y uno de Segunda no. Con 27 años que tengo te salva la vida, he pasado muchas noches sin dormir. Según lo que hablamos a final de temporada me he llevado un palo muy grande”.

Reivindicarse en el verde

Sobre sus suplencias en las últimas semanas, el jugador apunta que “no tengo nada que recriminarle a Álvaro Cervera ni lo haré. Él ha hecho lo mejor que ha creído conveniente”.

Centrado en el Cádiz CF, no le queda otra, el futbolista debe reivindicarse en el verde, no hay más. “El reto es mejorar todos mis números en el menor tiempo posible y si puedo subir a Primera con el Cádiz mejorar; y si no, tengo que mirar a otras opciones. La mejor manera de hablar es sobre el campo. Me lo dijo Ali en el Sanluqueño. El objetivo es llegar a los 50 puntos. Para conseguir la permanencia hay equipo seguro y después ya veremos lo que pueda pasar. Es la Liga más difícil de los últimos años”.

Hablando de la situación del equipo, el jugador afirma que “nos hacía falta ganar en casa, veníamos trabajando muy bien pero teníamos que salir de ahí abajo. No se juega igual cuando estas en descenso que cuando estás fuera. Tenemos ahora otro partido en casa y hay que seguir la racha”.

“Hemos tenido una racha en la que no marcábamos y ahora hemos vuelto a la senda de no recibir y sobre todo marcar y ese es el camino”.