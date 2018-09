Romera, orgulloso de su partido

A. C.,

Por A. C., 23:55 h.

Dani Romera era una de las muchas novedades del once de Cervera y tras marcar el primer gol y dar el segundo era el elegido por Beint Televisión para hacer balance del encuentro. El delantero cadista no podía esconder su felicidad en lo que ha sido su mejor partido como cadista desde que llegó el año pasado.

“Hemos empezado muy bien con ese gol al principio, tras salir muy enchufados”, comentaba el almeriense, que tampoco pasaba por alto los peores momentos. “Hemos tenido muchos desajustes y nos han cogido en la primera parte muchos uno contra uno. Ya en la segunda parte hemos estado más unidos y juntos. Hemos sabido sufrir tirando de compromiso y solidaridad”, decía.

Ya en el plano personal, y aunque se alegraba “primero por el equipo”, también se mostraba satisfecho después de “una pretemporada que ha sido muy dura para mí porque comencé lesionado. He aprovechado la oportunidad que me ha dado el míster con ese gol y ese pase. Me encuentro cada vez mejor”, aseguró.