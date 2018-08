Real Betis 4 UD Las Palmas 0 (Crónica) El sexto se fue a Heliópolis

Betis 4 Las Palmas 0 Pau López; Francis (Inui, 70'), Mandi, Javi García (Feddal, 34'), Sidnei, Junior; William Carvalho, Guardado (Sergio León, 77'), Canales, Boudebouz (Brasanac, 70'); y Loren (Sanabria, 70'). 1-0: Loren (41'): Centro de Francis por la banda derecha que acaba en las botas del ariete, que no se lo piensa y supera a Nauzet con un disparo mordido tras tocar en Deivid. 2-0: Canales (74'): El cántabro supera a Nauzet con un disparo pegado al poste desde el interior del área. 3-0: Canales (76'): Incorporación de Junior por la izquierda que llega a la frontal del área y Canales vuelve a batir a Nauzet con otro disparo ajustado que se aloja en la red tras tocar en el poste. 4-0: Brasanac (79'): Junior vuelve a entrar por la banda izquierda y Brasanac aprovecha su envío para marcar a puerta vacía. Nauzet; Parras, Deivid, Mantovani, Dani Castellano; Christian Rivera (Josemi, 66'), Fabio, Ruiz de Galarreta (Vicente Gómez, 80'); Sacko (Rafa Mir, 80'), Benito (Erik Expósito, 58') y Edu Espiau. Abraham Domínguez Cervantes, comité andaluz. Mostró cartulina amarilla a Christian Rivera, centrocampista de la UD Las Palmas. Final del LXIV Trofeo Carranza. El Real Betis esperaba a la UD Las Palmas, vencedor de la semifinal ante el Cádiz CF, en el encuentro definitivo de una edición atípica. Los béticos Francis, Javi García y Sidnei se marcharon lesionados del rectángulo de juego. Ramón de Carranza. Unos 7.000 espectadores presenciaron en directo la final de la LXIV edición del Trofeo Carranza. Notable presencia de seguidores béticos en las gradas del estadio gaditano.

El Real Betis llegó, contempló el panorama y goleó a la UD Las Palmas (4-0), el verdugo del Cádiz CF en las semifinales y el hasta entonces campeón de la cita. No le hizo falta mucho más para conseguir al equipo de Heliópolis su sexto Trofeo Carranza e igualar al Real Madrid en la clasificación histórica. Así se coloca a uno del Sevilla FC, a dos del Cádiz CF y a cuatro (ya son palabras mayores) del Atlético.

Lo hizo sin despeinarse (y cobrando una buena cantidad de dinero para cambiar Granada por la Tacita de Plata) para llegar a la gran final del ‘Trofeo de los Trofeos’. Con cuatro de sus fichajes en el once inicial (Pau López, Sidnei, William Carvalho y Sergio Canales), pero sin Barragán ni Marc Bartra, que se unieron al portuense Joaquín y Tello en la lista de ausencias del Betis. Por su parte, la UD Las Palmas se presentaba con un once casi inédito en el que sólo repetía titularidad Benito. Lo habitual al jugar dos partidos en apenas 24 horas.

El pulso comenzó tibio, sin mordiente y con las miradas puestas en los banquillos. En el bético estaba Quique Setién, inquilino en Gran Canaria no hace demasiado tiempo. En el insular se encontraban Manolo Jiménez y Juan Cala, sevillistas de pro, y un bético de corazón como Rubén Castro al que le tocaba empezar de suplente después de dejarse notar ante el Cádiz CF. Al fin y al cabo era la noticia hasta el momento en un duelo en el que los verdiblancos dominaban, pero no incordiaban a un rival que tuvo en las botas de Edu Espiau su mejor ocasión.

Media hora hubo que esperar a que el ‘cazagoles’ Loren pusiera en apuros a un Nauzet que se encargó en enviar el esférico a saque de esquina. Y en la siguiente oportunidad que tuvo no perdonó. Fue en el minuto 41 y después de un centro de Francis que acabó en las botas del ariete, que no se lo pensó y batió a Nauzet con un disparo mordido tras tocar en Deivid.

Antes, la lesión de Javi García, que dejó su puesto a Feddal en el 34′, puso algún ingrediente más a un primer tiempo que ni mucho menos pasará a la historia del Trofeo Carranza.

De Pau a Sergio

Toque y más toque fue la medicina del Real Betis en la segunda parte para no dejar escapar su goloso galardón. Hasta que apretó la maquinaria. Feddal, Guardado y Loren, sobre todo Loren, pusieron en aprietos al meta canario.

Cierto es que amenazó el vigente campeón. Quedaban 20 minutos para el final y Las Palmas se animó con varias ocasiones en dos minutos. Sin embargo, ni Erik Expósito no pudo con Pau tras una mala salida de balón del Betis. Tampoco lo consiguió Mantovani, incapaz de batir al pletórico guardameta catalán.

Una amenaza que se desvaneció cuando Sergio Canales liquidó la contienda a falta de un cuarto de hora para el final con el 2-0. Dos minutos después, el mismo Canales hizo el tercero tras una incursión por la izquierda de Júnior, que en el 79′ repitió la jugada para que Brasanac marcara a puerta vacía. 4-0 en un abrir y cerrar de ojos.

La mejor despedida posible para un Trofeo Carranza que se marcha a Heliópolis (y al final lo hace con brillo) más de una década después.