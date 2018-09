RCD Mallorca-Cádiz CF (Previa) A sonreír como visitante cuanto antes

Mallorca 0 Cádiz 0 RCD Mallorca: Reina, Gámez, Xisco Campos, Raíllo, Salva Ruiz, Pedraza, Salva Sevilla, Aridai, Lago, Abdón y Castro. Cádiz CF: Cifuentes, Carmona, Mauro, Kecojevic, Matos, Álex, José Mari, Aketxe, Salvi, Manu Vallejo y Barco. Árbitro: Isidro Díaz de Mera, manchego. Partido correspondiente a la cuarta jornada de Liga. Estadio San Moix. 21.00 horas. Gol TV.

¿Qué le pasa al Cádiz CF que se vuelve tímido o timorato cada vez que sale de su casa? Pues lo que le puede pasar a cualquier hijo de vecino, que se corta, que no se expresa tal y como es. Y claro, puede hasta llegar a caer mal por antipático, por triste, por anodino, por aburrido, por insignificante. Nada raro, nada preocupante, pero si se puede corregir, pues mejor. Y eso mismo es lo que va a intentar hacer el padre de la criatura, o sea, Álvaro Cervera, que esta semana admitía que su equipo se echa atrás hasta unos quince o veinte metros de lo que lo hace en Carranza, donde se emplea con mayor confianza, vitalidad, fuerza, fe y energía. Y claro, en su casa, ante lo suyos y con los suyos, al chiquillo da gusto verlo por lo encanto que es, el desparpajo que derrocha y la alegría que transmite. O que lo intenta al menos. El niño tiene otra cara y su padre lo conoce. Y así lo ve.

«Nosotros, fuera de casa, no somos buenos», concluye Cervera, que no por ello le achaca mala formación porque sus muchachos siguen siendo «un grupo compacto y solidario» pero es cierto que nota una diferencia abismal respecto a lo que ve fuera y dentro de Carranza. «En casa presionamos quince o veinte metros más arriba de lo que lo hacemos fuera y por eso mismo estamos más cerca de la portería contraria, con lo cual, cualquier cosita que pase supone una ventaja y, en cambio, fuera nos pasa al revés», explicaba Cervera recordando, también, el por qué el Cádiz CF del año pasado perdió tanto fuelle que se quedó sin ‘play off’ de ascenso tras una segunda vuelta donde fue muy vulnerable como equipo visitante.

El caso es que Cervera considera clave este año dar ese paso al frente que no se dio en la segunda vuelta del año pasado, donde se vio superado por el mayor empuje de equipos con más hambre de ganar, con más decisión. Todo lo que le faltó al Cádiz CF de la segunda vuelta del año pasado quiere dárselo desde ya.Y no le ve fácil. De hecho, el único encuentro que ha jugado este curso como visitante fue en Soria y la imagen que se dio fue muy parecida a la que intenta borrar. «Ante elNumancia apenas llegamos al área contraria una vez y fue de córner», recordaba Cervera sobre el gol que le dio el punto conseguido con un jugador menos en el estadio de Los Pajaritos.

Por todo ello, más que de poner a este o aquel, a Cervera lo que le interesa, le preocupa y ocupa es que el bloque salga a cada campo con la firme decisión de no meter el culo atrás y presione al unísono cuanto más cerca de la portería contraria, mejor. Ya se sabe que luego las acciones individuales marcarán muchos partidos, pero si este Cádiz CF depende de algo es del equipo.

Invicto como está hasta el momento, lo cierto es que al Cádiz CF no se le presenta unas jornadas muy plácidas en Liga. Dos salidas consecutivas y, entre medias, un desplazamiento copero a Santa Cruz de Tenerife de lo más incómodo suponen todo un examen sorpresa a un equipo que está, como todos por otro lado, aún en construcción.

Consciente de que su equipo no es el mismo fuera que dentro de Carranza, Cervera no puede ocultar el temor que le produciría colarse en el próximo encuentro en casa con tres derrotitas bajo el brazo. Sabe que esto del fútbol va a así y que si los suyos caen, y con mala imagen además, ya tendría a buena parte de esa grada que le sigue esperando mientras come pipas frotándose las manos. Injusto o no, esto está montado así.

Y para que eso no ocurra, el técnico cadista ha preferido seguir confiando en el bloque del pasado sábado aunque con dos cambios en defensa, uno de ellos muy significativo. Por un lado, Kecojevic volverá al centro de la defensa tras cumplir su sanción de un partido tras su expulsión en Soria, y por el otro, Carmona reemplazará a Rober Correa, que se ha quedado sin viajar a Palma y en cierta parte también ha quedado señalado por su error previo al gol que supuso el empate en el descuento del Oviedo el pasado sábado.

Hoy espera el Mallorca, un recién ascendido que de recién ascendido tiene lo mismo que Cervera de chirigotero.Porque el once de Vicente Moreno es tercero con dos victorias y ha vuelto a Segunda como regresan los equipos grandes y solventes tras un año de pesadilla en Segunda B. Para colmo, San Moix no se le da nada bien a un Cádiz CF que bien haría en cambiar la historia a la vez que su cara fuera de casa.