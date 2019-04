Rayo Majadahonda-Cádiz CF (Previa) Una prueba de fiabilidad

Compromiso complicado el que le viene este mediodía a un Cádiz CF que ha vuelto a coger como el que no quiere la cosa la inercia de los buenos resultados. Los de Álvaro Cervera llegan a Majadahonda después de ganar dos partidos consecutivos y con la moral recuperada tras salir de una irregularidad que preocupó, y mucho, durante el pasado mes de marzo.

Pero los ánimos han vuelto a instalarse en el vestuario del Cádiz CF, que llega a Majadahonda clasificado en quinta posición después de la victoria ayer del Mallorca en La Rosaleda y con la confianza de seguir ganando.

Por supuesto, y a pesar de lo que diga la clasificación, no será un partido nada fácil dado que el campo del conjunto madrileño no contiene los espacios con los que el bando amarillo se siente más cómodo. Sin embargo, hay algo que puede servir de acicate moral para los hombres de Cervera y eso no es otra cosa que el recuerdo de una victoria que lanzó a los cadistas en la última buena racha de resultados que tuvo. Porque muy cerca de Majadahonda, en Alcorcón, y en un campo muy parecido al que hoy sirve de escenario, los de Cervera consiguieron los tres puntos ante el conjunto alfarero con una explosión final que sirvió para remontar en los últimos minutos un 1-0 y que acabó siendo 2-1 gracias a Akexte, Marcos Mauro y, como no, Darwin Machís.

Es precisamente el delantero venezolano donde el Cádiz CF guarda buena parte de sus bazas para ligar la que sería la tercera victoria consecutiva que no solo serviría para seguir en la órbita del ‘play off’ sino que incluso daría alas al equipo para, por qué no, comenzar a poder pensar en la posibilidad del ascenso directo, algo que sería lo deseado para no llegar a la fase de ascenso sin el concurso de Machís, hoy por hoy, principio y final del ataque amarillo.

Una jornada más, Cervera volverá a confiar en la misma defensa que lo viene haciendo, con permiso del canterano Sergio González, en las dos últimas jornadas. Así, Alberto Cifuentes dirigirá una zaga compuesta por el exsevillista Matos y el pacense Correa en los laterales y Sergio Sánchez y Kecojevic actuando como centrales.

El centro del campo será para los hombres de confianza del entrenador como son Garrido yJosé Mari, que confían en llegar al final de la temporada con la gaslina adecuada para mantener el equilibrio de un equipo que lo necesita para crear arriba, donde tiene una pegada que ya la quisieran todos y cada uno de los equipos de Segunda.

La mala noticia la ha puesto Manu Vallejo, que no ha podido viajar a tierras madrileñas debido a unas molestias. No obstante, y dado la cantidad de alternativas que se le presentan cada jornada al entrenador del Cádiz CF, no hay mal que por bien no venga. Y es que cualquier ausencia, ya sea por sanción o lesión, es bien recibida por un técnico que en cada encuentro debe quedarse con las ganas de hacer esto o aquello debido a la imperativa necesidad de tener que colocar a los mejores jugadores quel en teoría, le garantizan tener más posibilidades de hacer gol como es el caso del hoy lesionado delantero chiclanero llegado del filial y ya propiedad del Valencia.

A la baja de Manu Vallejo es de esperar que Cervera conteste con la vuelta a la punta del ataque del serbio DejanLekic. Y detrás del gigante balncánico estarán tres hombres donde reside la esperanza del cadismo hoy en Majadahonda.Así, los Jairo, Aketxe y Machís deberán ser las amenazas de un Rayo Majadahonda que confía en su juego de toque para desarbolar a un Cádiz CF que presumiblemente saldrá con sus líneas adelantadas para entorpecer la salida de balón del contrario.

Por todo ello, el Cádiz CF visita la casa de un recién ascendido con la prudencia necesaria como para saber que no debe echarse al monte de la manera más imprudente. Es más, estando como están las cosas, y con el paso de los minutos, es posible que los de Cervera vayan atemperando el encuentro y se dejen dominar por un equipo, el de Antonio Iriondo, que le gusta hacer del control del balón su razón de ser. Por eso mismo, y también porque a este Cádiz CF le gusta todo lo contrario, es más que posible que los de Cervera acumulen jugadores en campo propio para aprovechar cualquier pérdida en el centro del campo para que Machís o Jairo puedan desenvolverse como ellos solo saben en los metros finales.

Cada jornada que pasa es un partido menos para que el Cádiz CF pueda llegar a jugar esos ‘play off’ que la afición desea, que no exige. Un buen resultado hoy significaría un pasito más hacia la meta y, lo más importante, una carga extra de motivación a un equipo ya de por sí motivado.

Alineaciones probables:

Rayo Majadahonda: Basilio, Galán, Andújar, Morillas; Luso, Enzo Zidane, Benito Ramírez; Fede Varela; Manu del Moral y Aitor Ruibal.

Cádiz CF: Cifuentes, Correa, Sergio Sánchez, Kecojvic, Matos, José Mari, Garrido, Akexte, Jairo, Machís y Lekic.

Árbitro: Daniel Ocón Arráiz, riojano.