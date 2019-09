Racing-Cádiz CF (Previa) A Santander en tu memoria, Manolo

Racing de Santander 0 Cádiz 0 Luca Zidane; Íñigo Sanz, Jordi Figueras, Alexis, Abraham; Mario Ortiz, Sergio Ruiz; Karim Yoda, Álvaro Cejudo, Enzo Lombardo; y Nuha. Cifuentes; Iza, Cala, Rhyner, Espino; Garrido, Yann Bodiger; Salvi, Álex, Perea; y Caye Quintana o 'Choco' Lozano. Javier Iglesias Villanueva, comité gallego, en el rectángulo de juego. Daniel Ocón Arráiz, comité riojano, en la Sala VAR. Encuentro correspondiente a la cuarta jornada de LaLiga SmartBank. Será televisado en directo por Gol TV (en abierto) y Movistar LaLiga. Campos de Sport del Sardinero.

El caprichoso destino ha querido que el Cádiz CF defienda su liderato de plata en Santander, pero ya sin Manolo, el artífice del himno oficioso del Cádiz CF. En otra semana dura a nivel emocional para La Tacita, su Carnaval y el cadismo, ese cadismo que tanto llevaba a gala el mítico chirigotero de La Viña.

Casualidades del destino también, Santander volverá a cruzar los caminos de dos históricos del fútbol patrio. Uno, el Racing, que regresa a la LFP de la mano de Iván Ania, otrora jugador que pasó el equipo cadista durante el último curso hasta la fecha en Primera. El otro, el Cádiz CF, con Álvaro Cervera, el mismo entrenador con el que recién llegado a La Tacita se comenzó a labrar el sueño del ascenso a Segunda desde El Sardinero, con gol ‘maradoniano’ de Álvaro Garcia como carta de presentación. Y desde entonces sigue al frente de la nave.

Un técnico como Álvaro Cervera que ya es toda una institución en el Ramón de Carranza, pero que también dejó huella en tierras cántabras. Sobre todo como futbolista, pues fue allí donde se curtió. También en ese lugar probó fortuna desde el banquillo, al que llegó tras bajarse de un autobús mientras dirigía al Recre, aunque no pudo evitar el descenso del Racing a Segunda.

Cuando ruede el esférico a las 21.00 horas no habrá amigos ni pasado. El fútbol es así. Tres nuevos puntos se pondrán en juego y el Cádiz CF buscará atraparlos para mantener su racha triunfal. Ya, eso sí, sin mirar quién sale y quién entra en una plantilla preparada para optar a cotas mayores que a los 50 puntos de rigor.

Pocos cambios

A priori, Álvaro Cervera pondrá en liza un once inicial bastante parecido al de las tres primeras jornadas de la competición. Si todo va sobre ruedas es mejor no cambiar nada.

Salvo la obligada ausencia del ‘animal’ Fali, con molestias físicas, la alineación se antoja calcada a la victoria ‘in extremis’ ante el Extremadura con Cifuentes bajo palos; Iza, Cala, Rhyner (como sustituto de Fali) y Espino en la defensa; Garrido y Yann Bodiger en el mediocentro, con Álex más adelantado; un Salvi en estado de gracia por la derecha, Perea más volcado a la izquierda; y Caye Quintana arriba.

Ahora bien, tampoco se puede descartar que el míster empiece a contar de inicio con algunos de los grandes fichajes de esta temporada. Teóricamente podrían empezar desde el banquillo, pero Iván Alejo (que ya debutó el pasado domingo en la segunda mitad) y ‘Choco’ Lozano han llegado al Cádiz CF para triunfar. Y están preparados para ello.

La Lista de 18 convocados la completan Marcos Mauro (al final no puso rumbo a otra parte), el guardameta David Gil, José Mari, Querol y el canterano Javi Navarro. Todos ellos en Santander desde ayer. Una convocatoria en la que se ha vuelto a quedar sin vestir Sergio Sánchez, ausente en las cuatro primeras convocatorias.

Tampoco viaja el recién incorporado Luismi Quezada, mientras que Nano Mesa, con problemas de salud, se ha quedado en tierras gaditanas junto a los lesionados Akapo, Fali, Edu Ramos y Jurado.

Sin lateral derecho

Una preocupación pasa por la cabeza de Iván Ania esta noche: el poderío cadista por las bandas. Frenarlo es su objetivo pero tiene un notable problema: sus laterales derechos están ausentes.

Otra vez el destino ha provocado que, por una parte, el titular Aitor Buñuel esté citado con la selección española Sub 21. Por otra parte, el suplente David Carmona está cedido por el Cádiz CF y la ‘cláusula del miedo’ le impedirá jugar. Solución: apostar por el canterano Íñigo Sanz o retrasar al excadista Nico Hidalgo a esa demarcación. Y es que Ritchie Kitoko, que ocasionalmente ha ocupado esa posición, sigue lesionado.

Un contratiempo para el Racing que coincide con la ausencia de efectivos de un Cádiz CF cojo por la izquierda de su ataque. Sin Luismi Quezada convocado, Álvaro Cervera tendría que optar por Perea, que no es extremo, o trasladar a Salvi de banda ante una entrada de Iván Alejo. Dar minutos a Javi Navarro, que tan bien ha rendido en este inicio de curso, tampoco es tan descabellado.

Y todo ello ante un Racing de Santander que este viernes llevará a cabo su último y liviano entrenamiento antes de conocer una lista de convocados en la que sí podrán estar el guardameta Luca Zidane, además de Íñigo y Moi, ya recuperados.

También algunos excadistas como el propio Nico Hidalgo y David Barral, que no tiene asegurado su puesto en un once que podría estar formado por Luca Zidane; Íñigo Sanz o Nico Hidalgo, los veteranos Jordi Figueras y Alexis más Abraham en defensa; Mario Ortiz y Sergio Ruiz en la medular; y Karim Yoda, Álvaro Cejudo y Enzo Lombargo por detrás de Nuha. Sin lugar a dudas, un once con notable veteranía en la que estuvo a punto de recalar Juan Muñoz si Turki Al-Sheikh, jeque del Almería, no se hubiese cruzado en el camino del Racing.

A fin de cuentas, una cita histórica en la que el nombre Santander estará más presente que nunca. ‘Me han dicho que el amarillo…’ Que en su honor sea.