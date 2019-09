Racing 1 Cádiz CF 2 (Crónica) Este líder puede con todo

Racing de Santander 1 Cádiz 2 Luca Zidane; Nico Hidalgo, Iñaki Olaortúa, Alexis, Abraham; Mario Ortiz (Cayarga, 79'), Sergio Ruiz; Karim Yoda, Álvaro Cejudo (David Rodríguez, 58'), Enzo Lombardo; y Nuha (Barral, 58'). 1-1: Barral, de penalti (84'). El delantero isleño recoge el rechace de Cifuentes, que había despejado el penalti de David Rodríguez y el posterior remate del ariete. Cifuentes; Iza, Marcos Mauro, Cala, Espino; Garrido, José Mari (Iván Alejo, 67'); Salvi, Álex, Perea (Yann Bodiger, 86'); y 'Choco' Lozano (Querol, 77'). 0-1: Perea (33'). El manchego culminó una jugada que él mismo inició. Lo hizo tras recoger un centro de Salvi, bajar el cuero, ganar la partida a Mario Ortiz, adelantarse a la reacción de Iñaki Olaortúa y mandar el esférico a guardar con un chut potente y seco al que no pudo llegar Luca Zidane. 1-2: Álex, de penalti (100'). El centrocampista madrileño engaña a Luca Zidane desde los once metros. Javier Iglesias Villanueva (comité gallego), que estuvo acompañado en la sala VAR por Daniel Ocón Arráiz (comité riojano). El árbitro principal del encuentro expulsó con doble amarilla a Abraham (99'). También mostró cartulinas amarillas al local Cayarga, y a los visitantes Cifuentes, Cala, Garrido e Iván Alejo. Encuentro correspondiente a la cuarta jornada de LaLiga SmartBank. Empezó a las 21.00 horas y fue televisado en directo y en abierto por Gol TV. Campos de Sport del Sardinero. 10.300 espectadores en las gradas del estadio montañés, con la presencia de alrededor de 100 seguidores del Cádiz CF.

El Cádiz CF es mucho líder. Cuatro de cuatro en victorias, doce de doce en puntos. Números espectaculares para un equipo, el de Álvaro Cervera, que comanda la clasificación de LaLiga SmartBank con mano de hierro al ganar al Racing en El Sardinero (1-2) en un encuentro para el recuerdo.

Esta vez ni el VAR ni Barral ni la incertidumbre pudieron con un Cádiz CF que, al igual que en Anduva hace dos semanas, demostró que está hecho de otra pasta. Sin lugar a dudas, el mejor homenaje posible para rendir tributo a Manolo Santander. La lucha, señores, no se negocia.

Todo empezó con un gol de Perea y terminó con una diana en el 100′ de Álex, al que antes le anularon otro tanto. A medias, un empate con incertidumbre de Barral. Todo ‘cocinado’ por el VAR. Un VAR que terminó haciendo justicia.

Parecía que el líder iba a repetir alineación, con la salvedad de la baja por lesión de Fali, pero no fue así. Álvaro Cervera, que tiene mucho y bueno donde elegir, revolucionó en cierta medida el once que tan buenos resultados le había dado. Tal fue así que el elegido para sustituir a Fali era Marcos Mauro y no Rhyner. Además, José Mari al fin salió de inicio para acompañar a Garrido, en detrimento de Yann Bodiger. La guinda llegó arriba, con el debutante ‘Choco’ Lozano, flamante fichaje del Cádiz CF hace una semana, ocupando la delantera en lugar del exracinguista Caye Quintana. Pesaban los galones.

El Racing del excadista Iván Ania salió con lo esperado e intentó solucionar sus problemas en el lateral derecho (Aitor Buñuel estaba citado con España Sub 21 y David Carmona no jugó por el contrato de cesión firmado por el Cádiz CF con el club cántabro) dando entrada a Nico Hidalgo, participativo con sus incursiones. En el banquillo esperaba otro excadista como el delantero Barral.

Ni un minuto había transcurrido cuando el hondureño ‘Choco’ puso en sobre aviso al hijo de Zinedine Zidane. Luca, portero del Racing, no sufrió demasiado para atrapar el esférico pero la declaración de intenciones. El hondureño tiene hambre.

El siguiente aviso también fue visitante. Tuvo lugar antes del diez y Marcos Mauro cabeceó fuera el balón tras un córner botado por Álex. Lo hizo pese al placaje de Iñaki Olaortúa, una acción por la que los cadistas reclamaron penalti.

El atrevimiento desde larga distancia de ‘Pacha Espino’ y Salvi completaban antes de la primera media hora el listado de ocasiones del líder en un encuentro aguerrido y disputado. Mientras, el Racing se encomendaba a los cabezazos y la persistencia de su delantero Nuha.

Entre amago y amago, nadie terminaba de golpear hasta que llegó Perea. El manchego, emulando a su hermano Javier, sacó a relucir el capote para mandar el cuero al fondo de las mallas en el 33′. Lo hizo tras finalizar una jugada que él comenzó después de recoger un centro de Salvi, bajar el cuero, ganar la partida a Mario Ortiz, adelantarse a la reacción de Iñaki Olaortúa y enviar el esférico a guardar con un chut potente y seco al que no pudo llegar Luca Zidane. ¿Quién dijo que Perea no tenía sitio en este Cádiz CF? ¡Catacrack!

Antes del descanso hubo tiempo para un susto en forma de centro de Enzo Lombardo (antes se había topado con Marcos Mauro) que no remató Nuha tras tocarla Cifuentes. También para que ‘Choco’ aumentara la ventaja. Sin embargo, el ‘catracho’ se pasó de potencia y no miró otras alternativas tras ganarle la posición al veterano Alexis Ruano.

Y todo cambió al final…

No tardó mucho en llegar la polémica al césped del Sardinero. Se cumplía el minuto 51 cuando Álex, que regresaba al campo de su debut en Primera con el Real Madrid, hacía de cabeza el 0-2 tras un centro de Salvi que no había podido rematar ‘Choco’ tras el corte de Alexis. La alegría cadista era enorme. Todo marchaba sobre ruedas. Sin embargo, Ocón Arráiz avisó a Iglesias Villanueva y nada de eso valió. El colegiado gallego anuló el tanto del madrileño por interferir ‘Choco’ en el camino del meta racinguista. Ni Luca Zidane había protestado. El VAR, con suspense incluido, hizo de las suyas.

Ese gol invalidado al Cádiz CF espoleó al Racing, que se agarró a la esperanza de la mínima desventaja. Primero con un disparo de Álvaro Cejudo que no vio puerta. Luego con la apuesta de Iván Ania por David Rodríguez y un implicado David Barral. Más pólvora.

Como respuesta, Cervera, que esta vez tardó más en hacer los cambios al jugar con el resultado, colocó a Iván Alejo y Querol sobre el tapete en lugar de José Mari y ‘Choco’ Lozano.

Hasta que el VAR volvió a aparecer. Sergio Ruiz ganaba la acción con la cabeza y el cuero daba en el brazo de Cala. En principio se invalidaba la acción por fuera de juego de David Rodríguez, pero ahí estaba la pantalla para poner de los nervios al cadismo y llevar la ilusión a La Montaña. Al final, penalti (que debió repetirse por adelantarse Karim Yoda) y empate. Barral recogió el rechace de Cifuentes, que había despejado la pena máxima de David Rodríguez, y el posterior remate del ariete

En un trepidante final, con siete minutos de prolongación que fueron diez, Álex se desquitó con incertidumbre desde los once metros y, esta vez, gracias al VAR. Al madrileño, que cerraba el círculo en su estadio talismán, no le temblaba el pulso y colocaba el 1-2 en el electrónico. Y todo ello después de una jugada rocambolesca en la que Salvi se topó con el poste e Iván Alejo con la mano del expulsado Abraham.

Al líder nadie le para. ‘Me han dicho que el amarillo…’