Querol: “Esta plantilla tiene más calidad que la del año pasado”

El delantero del Cádiz CF, David Querol, estrenó la titularidad esta temporada en el último encuentro disputado en Alcorcón. Un partido en el que el técnico cadista, Álvaro Cervera, optó por variar su sistema de juego habitual e incorporó en el once inicial hasta dos arietes, algo que no había ocurrido hasta el momento esta campaña y que puede repetirse a lo largo del curso debido al refuerzo de esta posición durante el mercado estival.

A pesar de la derrota encajada en Santo Domingo, Querol ha destacado la buena trayectoria que está siguiendo el conjunto cadista y ha resaltado la dificultad que supone conseguir cinco victorias consecutivas. “Hemos empezado como un tiro. En las últimas temporadas el Cádiz CF no solía empezar tan bien como hasta ahora pero cuando ganas tantos partidos estás más cerca de que pierdas. Y llegó el otro día pero tenemos que seguir con la dinámica que tenemos que creo que es la adecuada“.

Tras las últimas incorporaciones, las rotaciones pueden volverse algo más habituales, sobre todo en las líneas más reforzadas del plantel. “Este año hay muy buena plantilla, es una plantilla larga y con mucha calidad, más que la del año pasado“, anotaba el jugador. Debido al buen nivel del cuadro cadista, la competitividad por el puesto se hace cada vez más dura, sobre todo en la punta de lanza, donde este año el Cádiz CF cuenta con hasta 4 delanteros. En este sentido, poco antes de la clausura del mercado, la salida de Querol estuvo sobre la mesa aunque finalmente el ariete decidió permanecer bajo las órdenes de Cervera que, según ha explicado el propio jugador, siempre ha contado con él en su plantilla.

En este sentido Querol, utilizado como delantero por Cervera, es uno de los responsables de la materialización de las oportunidades en un Cádiz CF que sigue sin tener suerte con el gol desde la primera línea y los tantos a favor han venido desde otras zonas de ataque e incluso el centro del campo. No obstante, Querol no parece preocupado por este hecho y confía en que con el tiempo las cosas cambien. “Solo he jugado un partido y no es fácil marcar un gol en un partido pero yo creo que poco a poco hay que seguir luchando. Primero hay que entrar en el equipo y una vez que estás en el equipo las ocasiones llegarán y los goles seguro que también“, aseguraba el ex del Reus.

Ahora el cuadro amarillo espera al Depor en la próxima jornada de Liga, en un partido en el que pretende volver a recuperar la buena racha que ha mantenido hasta el último encuentro. “Nuestro primer objetivo es el sábado que viene, hay que ir paso a paso, partido a partido. Una vez consigas un partido vamos a ir al siguiente. No vamos a pensar en metas más largas“, expresaba Querol mientras reconocía el peligro que puede generar en las filas gallegas su ex compañero Ager Aketxe comentando que “ya conocemos al que viene y encima está en racha, creo que volvió a marcar el otro día y sabemos que cada falta suya es ocasión de peligro sí o sí”.